Bezár az Aranypart I. Győrben, mutatjuk miért

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság előkészületei miatt augusztus 20-án este az Aranypart I. szabadstrand az idei szezonra végleg bezár. A fürdőzőket a továbbiakban az Aranypart II. szabadstrandot használhatják, amely augusztus 31-ig tart nyitva.

Fotó: Győr-Szol. Zrt.