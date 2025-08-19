Vége a fürdőzésnek
1 órája
Bezár az Aranypart I. Győrben, mutatjuk miért
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság előkészületei miatt augusztus 20-án este az Aranypart I. szabadstrand az idei szezonra végleg bezár. A fürdőzőket a továbbiakban az Aranypart II. szabadstrandot használhatják, amely augusztus 31-ig tart nyitva.
