Ez az éjjel soha nem érhet véget? Betty Love érkezik Győrújbarátra

Betty Love nemrégen Szanyban lépett fel, most pedig a hét végén Győrújbarát egyik legnagyobb rendezvényén, a BarátFeszten. Boros Bernadett, művésznevén Betty Love, az egykori Soho Party tagja lesz a BaráFeszt idei egyik sztárvendége. Legismertebb slágerei az első albumának címadó dala a Repülj tovább, az Olyan mint a méz, Tőled szép és a Fáj minden szó. Hogy melyik dal csendül fel a győrújbaráti dombok alján? Kiderül augusztus 30-án este 19 órakor.

A Soho Party népszerűsége csúcsán, 1998-ban abbahagyta a közös munkát. Ekkor készült el Az éjjel soha nem érhet véget című dal, ami első virágzását a megjelenésekor élte, 2016-ban azonban újabb erőre kapott.

Ki emlékszik még erre?

Ekkor csendült fel először a magyar labdarúgó válogatott mérkőzésein, a lelátón, majd az Európa-bajnokság idején az utcákon is. Végül a csapat szurkolói himnusza lett. „Amikor kijutott a csapat az Európa-bajnokságra, már mindenki ezt a dalt énekelte. Gyakorlatilag a boldogság és az összetartozás dalaként énekelték, és tényleg, álltak az emberek a körúton és a villamos tetején, X és Y életükben nem látták egymást, lehet, hogy tényleg tök más gondolkodású emberek, egymással ölelkezve üvöltötték az Éjjelt”– emlékezett vissza Náksi Attila a beszélgetés során. Betty Love először a Deák téren hallotta élőben énekelni a tömeget, és elárulta: azóta nagyon szereti a focit – nyilatkozta az énekesnő a story magazinnak.

Az énekesnő egy évvel később szólóban folytatta, első nagylemezének szövegeinek és dallamainak egy részét saját maga szerezte, melyben segítségére volt a Soho Partyból ismerős Náksi Attila. 2001-ben DJ BoBo-val közösen adta elő a Way To Your Heart / Mi az a szó című dalt a Petőfi Csarnokban.