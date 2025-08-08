Újra várják a sütik szerelmeseit a győri cukrászdában

A remek hírre már most sokan reagáltak a Bergmann Cukrászda Facebook oldalán. Újra nyitva vannak!

Újra nyitva a Bergmann cukrászda

Forrás: Bergmann Cukrászda Győr/ Facebook

Sok győri aggódott, mi lesz a cukrászda sorsa. A Bergmann cukrászdát 1939 tavaszán Bergmann Imre cukrászmester alapította Győrben. A kapuvári iparos családból származó ifjú a cukrászmesterséget Budapesten tanulta, majd több jó nevű cukrászdában gyarapította tudását, mielőtt családi összefogással Győrben cukrászdát nyitott.

A Bergmann Cukrászda örömhíre