Újranyitás

1 órája

Újra várják a sütik szerelmeseit a győri cukrászdában

Újra nyitva! Közösségi oldalán tette közzé a hírt a győri Bergmann Cukrászda.

Kisalföld.hu

A remek hírre már most sokan reagáltak a Bergmann Cukrászda Facebook oldalán. Újra nyitva vannak!

Újra nyitva a Bergmann cukrászda
Forrás: Bergmann Cukrászda Győr/ Facebook
Forrás: Bergmann Cukrászda Győr/ Facebook

Sok győri aggódott, mi lesz a cukrászda sorsa. A Bergmann cukrászdát 1939 tavaszán Bergmann Imre cukrászmester alapította Győrben. A kapuvári iparos családból származó ifjú a cukrászmesterséget Budapesten tanulta, majd több jó nevű cukrászdában gyarapította tudását, mielőtt családi összefogással Győrben cukrászdát nyitott.

A Bergmann Cukrászda örömhíre

 

