1 órája
Újra várják a sütik szerelmeseit a győri cukrászdában
Újra nyitva! Közösségi oldalán tette közzé a hírt a győri Bergmann Cukrászda.
A remek hírre már most sokan reagáltak a Bergmann Cukrászda Facebook oldalán. Újra nyitva vannak!
Sok győri aggódott, mi lesz a cukrászda sorsa. A Bergmann cukrászdát 1939 tavaszán Bergmann Imre cukrászmester alapította Győrben. A kapuvári iparos családból származó ifjú a cukrászmesterséget Budapesten tanulta, majd több jó nevű cukrászdában gyarapította tudását, mielőtt családi összefogással Győrben cukrászdát nyitott.
A Bergmann Cukrászda örömhíre
