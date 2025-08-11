58 perce
Mesés menyegző barokk pompában, együtt kávéztunk Mária Teréziával a Bécsi Kávézóban - fotók, videó
Belekóstolhattunk a barokk korszak világába a hét végén Győrben. Két napra visszaforgatták az idő kerekét. Csodás ruhakölteményekben hölgyek, urak, tüneményes kislányok sétáltak az utcákon. A Barokk Esküvő jegyespárja örök hűséget fogadott a város színe előtt.
Harminckettedik alkalommal rendezték meg a Barokk Esküvőt Győrben. Felvonulás, szerenád, színpadi előadások, koncertek, táncelőadások és egy hamisítatlan barokk esküvő és mulatság várta az érdeklődőket a hét végén. Az utcákat, tereket, palotákat benépesítették a korhű ruhákba öltözött városlakók, vendégek és művészek, a díszletet pedig maga a város épületei, terei, utcái szolgáltatták.
Pompás Barokk Esküvő
A kétnapos Barokk Esküvő csúcspontja egy fiatal pár valódi esküvője, amelynek révén megelevenedett a 17-18. századi pompa. A főszereplők, Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs néhány éve költözött Győrbe, kapcsolatuk már 10 éves. Ők vállalkoztak arra, hogy családtagjaikkal együtt gazdagon díszített, korhű ruhákat öltenek magukra, hogy kimondják a boldogító igent a mintegy kétszáz barokk ruhás násznép és az egész város előtt.
Addig azonban sok-sok program várta a győrieket és az idelátogatókat. A Radó-szigeten hagyományőrző egyesületek elevenítették fel, milyen lehetett a város, miután a töröktől felszabadult. Sor került a szabad királyi városrangot tanúsító adománylevél ünnepélyes átadására, majd a vőlegény adott szerenádot a menyasszonynak. A pénteki nap a a Győri Nemzeti Színház előadásával zárult. Az előadások, tánc és zene bemutatók sora folytatódott, de a kétnapos rendezvény csúcspontja szombaton a barokk esküvő volt, amelyre a városon keresztül vonult fel a korhű ruhákba öltözött esküvői menet, az élén egy magas méltósággal Mária Teréziával, akit az uralkodót megillető tisztelettel fogadott a nép.
A Dunakapu téren felállított színpad igazán a régmúltba röpítette a nézőket, együtt élhették át a ceremónia minden mozzanatát a jegyespárral. A házasulandók, miután a móringlevelet aláírták tanúikkal együtt, a jegyesek a jelenlévő násznép előtt megfogadták: innentől kezdve egymással lesznek jóban és rosszban, gazdagságban és szegénységben. Az esküvő végén fehér galambot eregettek, aztán örömtűz kápráztatta el a násznépet, majd táncra perdült, aki akart
Mindenhol megcsodálhattuk a hölgyek csodás ruháit. Nem is gondolnánk, mennyi ideig tart átváltozni. Hujber Julianna, aki második éven öltötte magára a barokk öltözéket elmondta, hogy a különleges frizurákat 10 szakember segít elkészíteni, a ruhákat pedig öltöztetők adják a felvonulókra. Mindez mintegy másfél órát is eltarthat.
Mária Terézia kedvence Győrben készül
Győr barokk korszakának megismeréséhez a GyereGyőrbe tematikus városnézések programjai is hozzájárultak. – Arra törekszünk, hogy az ebben az időben a városunkban tartózkodó vendégeknek kicsit több háttér információt adjunk a barokk korról, Győr múltjáról, értékeiről. Ezért sétákkal és hajós városnéző programokkal készültünk és új programokkal egészítettük ki kínálatunkat. Vasárnap már saját programként szerveztük meg a Búcsúzás a barokk Győrtől című sétánkat és egy kávéházi eseményt. 2022 óta vendégségbe érkezik a Barokk Esküvőre Austriadine alias Maria Theresia, aki ebben az évben elfogadta meghívásunkat, és egy hajózáson vett részt velünk, a hét végét pedig egy különleges programmal egészítettük ki. Találkozott vendégeinkkel és velük fogyasztott el egy Mária Terézia tiszteletére most alkotott süteményt a Bécsi Kávéházban – mondta el Csobayné Pintér Éva.
Nézze meg képekben: együtt kávéztunk Mária Teréziával a Bécsi Kávézóban
Együtt kávéztunk Mária Teréziával a Bécsi KávézóbanFotók: Krizsán Csaba
Télen kezdte el Csobayné Pintér Éva egy új sütemény ötletének kidolgozását és a megvalósítás előkészítését. Úgy gondolta, ahogy máshol, ahol Mária Terézia jelen volt, mint például Vácon vagy Gödöllőn, van valami kreáció, ami az ő emlékét őrzi, úgy jó lenne Győrben is. A Bécsi Kávéház itallapján szerepelt egy Mária Terézia kávé, de még ő maga sem kóstolta. – Arra gondoltam, hogy jó lenne egy olyan sütemény, ami egyrészt Mária Teréziát, másrészt a barokk ízvilágot idézi. Ehhez kaptunk egy kis segítséget a Barokk Esküvő történész vendégétől, Austriadine alias Maria Theresiától, aki segített abban, hogy milyen ízvilágot kell megcéloznunk, mit szeretett Mária Terézia. A Bécsi Kávéház tulajdonosa, Bint Dóra pedig nyitott volt arra, hogy megvalósítsák ezt a különleges ízvilágot egy süteményben – mondta el Csobayné Pintér Éva.