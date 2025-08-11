Mesés menyegző barokk pompában, együtt kávéztunk Mária Teréziával a Bécsi Kávézóban - fotók, videó

Harminckettedik alkalommal rendezték meg a Barokk Esküvőt Győrben. Felvonulás, szerenád, színpadi előadások, koncertek, táncelőadások és egy hamisítatlan barokk esküvő és mulatság várta az érdeklődőket a hét végén. Az utcákat, tereket, palotákat benépesítették a korhű ruhákba öltözött városlakók, vendégek és művészek, a díszletet pedig maga a város épületei, terei, utcái szolgáltatták.

A Barokk Esküvő jegyespárja: Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs

Fotó: Krizsán Csaba

Pompás Barokk Esküvő

A kétnapos Barokk Esküvő csúcspontja egy fiatal pár valódi esküvője, amelynek révén megelevenedett a 17-18. századi pompa. A főszereplők, Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs néhány éve költözött Győrbe, kapcsolatuk már 10 éves. Ők vállalkoztak arra, hogy családtagjaikkal együtt gazdagon díszített, korhű ruhákat öltenek magukra, hogy kimondják a boldogító igent a mintegy kétszáz barokk ruhás násznép és az egész város előtt.

Az esküvőre vonuló násznép.

Fotó: Krizsán Csaba

Addig azonban sok-sok program várta a győrieket és az idelátogatókat. A Radó-szigeten hagyományőrző egyesületek elevenítették fel, milyen lehetett a város, miután a töröktől felszabadult. Sor került a szabad királyi városrangot tanúsító adománylevél ünnepélyes átadására, majd a vőlegény adott szerenádot a menyasszonynak. A pénteki nap a a Győri Nemzeti Színház előadásával zárult. Az előadások, tánc és zene bemutatók sora folytatódott, de a kétnapos rendezvény csúcspontja szombaton a barokk esküvő volt, amelyre a városon keresztül vonult fel a korhű ruhákba öltözött esküvői menet, az élén egy magas méltósággal Mária Teréziával, akit az uralkodót megillető tisztelettel fogadott a nép.

Az ifjú pár a Dunakapu téri színpadon mondta ki a boldogító igent.

Fotó: Krizsán Csaba



A Dunakapu téren felállított színpad igazán a régmúltba röpítette a nézőket, együtt élhették át a ceremónia minden mozzanatát a jegyespárral. A házasulandók, miután a móringlevelet aláírták tanúikkal együtt, a jegyesek a jelenlévő násznép előtt megfogadták: innentől kezdve egymással lesznek jóban és rosszban, gazdagságban és szegénységben. Az esküvő végén fehér galambot eregettek, aztán örömtűz kápráztatta el a násznépet, majd táncra perdült, aki akart

Mindenhol megcsodálhattuk a hölgyek csodás ruháit. Nem is gondolnánk, mennyi ideig tart átváltozni. Hujber Julianna, aki második éven öltötte magára a barokk öltözéket elmondta, hogy a különleges frizurákat 10 szakember segít elkészíteni, a ruhákat pedig öltöztetők adják a felvonulókra. Mindez mintegy másfél órát is eltarthat.

Mária Terézia kedvence Győrben készül

Győr barokk korszakának megismeréséhez a GyereGyőrbe tematikus városnézések programjai is hozzájárultak. – Arra törekszünk, hogy az ebben az időben a városunkban tartózkodó vendégeknek kicsit több háttér információt adjunk a barokk korról, Győr múltjáról, értékeiről. Ezért sétákkal és hajós városnéző programokkal készültünk és új programokkal egészítettük ki kínálatunkat. Vasárnap már saját programként szerveztük meg a Búcsúzás a barokk Győrtől című sétánkat és egy kávéházi eseményt. 2022 óta vendégségbe érkezik a Barokk Esküvőre Austriadine alias Maria Theresia, aki ebben az évben elfogadta meghívásunkat, és egy hajózáson vett részt velünk, a hét végét pedig egy különleges programmal egészítettük ki. Találkozott vendégeinkkel és velük fogyasztott el egy Mária Terézia tiszteletére most alkotott süteményt a Bécsi Kávéházban – mondta el Csobayné Pintér Éva.

