Finom falatok segítenek

1 órája

Betty Love, Moriones, Unique a BarátFeszt színpadán

Címkék#Csobolyó#Unique#Vass-Odor Melinda#BarátFeszt

A népszerű győrújbaráti Bográcsos Banzájt hagyományosan a nyár utolsó hétvégéjén rendezik meg. Az idén annyi változás történt, hogy új nevet kapott. Augusztus 30-án a szokott helyszínen, a Csordahajtó úti rendezvénytéren lesz BarátFeszt néven.

Barki Andrea

A BarátFeszt csak a nevében új, a tartalom a régi, hagyományos közkedvelt, a Bográcsos Banzáj folytatása.

BarátFeszt
A Baráti Hagyományőrzők minden évebn sok-sok finomsággal készülnek. A BarátFeszt főzőversenyén is biztos ott lesznek.
Fotó: archív/kisalfold.hu

A megújult közösségi tér, a BarátFeszt

– Ez igazából csak egy kis frissítés, mindig próbálunk picit megújulni – fejtette meg a névváltozás titkát a fő szervező, Vass-Odor Melinda, majd folytatta: – Nagy öröm számomra, hogy most is szép számmal jelentkeztek főzőcsapatok. 31 társaság készít változatos menüsort a szarvastól a hagyományos, magyaros ételig mindenféle finomságok, édességek lesznek. Valószínűleg azért is egyre népszerűbb a főzőverseny, mert az ételek készítése is már egy nagyon klassz közösségi élmény, és ráadásul az eladásukból származó bevétel is jótékony célt szolgál. Többnyire a bölcsit, az óvodát az iskolát, a helyi civil szervezeteket lehet vele támogatni – szögezte le a szervező. 

Az elmúlt évek tapasztalat az, hogy a csapatok sátrainak dekorálását is lehetne díjazni, mert annyira gondosan, ötletesen díszítik a saját helyüket, hogy már csak azért is érdemes a sátrakhoz ellátogatni, ha már a kóstolgatástól jóllakott az ember. 

Egy profi séfet is láthatunk alkotni. Bede Róbert mester szakács mutat konyhai fogásokat, aztán csatlakozik a zsűrihez, akinek nem lesz könnyű dolga.

A 15 órai megnyitót követően fellép a Baráti Dalkör, a Csobolyó, a Dynamic Dance, aztán 18 órától a gyerekek kedvence, a Brandnyúl csap a húrokba. A gyerekeket ugrálóvárral, vizi és extrém hagyományőrzős játékokkal várják, de lesz lufi hajtogatás, csillámtetkó, arcfestés és mindenféle kézműves foglalkozások. 19 órától a Betty Love, 20 órától a Moriones, 21 órától Unique lesz a színpadon, aztán jöhet a buli Danceland DJ Team közreműködésével. 

 

