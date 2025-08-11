44 perce
BabyBoom Győrben és Óváron: nagyon sokan születtek péntektől vasárnapig
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 8-án születtek
Győrben: Zugonics Milán László (Szil), Kovács Benett Gergő (Kisbér), Kovács Anna Tábita (Abda), Mohácsi Nimród (Nagyszentjános), Bartha Zorka (Győr), Hanich Mia (Győrújbarát), Vida Anna (Ászár), Csipes Dominik (Ács), Csille Dóra (Pér).
Augusztus 9-én születtek
Győrben: György Dorina (Ács), Dömötör Bence István (Bakonyszombathely), Bódis Alíz (Veszprémvarsány).
Mosonmagyaróváron: Benedek Nina (Mosonmagyaróvár), Baranyai Norbert Noé (Ásványráró).
Augusztus 10-én születtek
Győrben: Horváth Bálint Péter (Győrzámoly), Szalai Lujza (Bősárkány), Lakatos Kolen (Jánossomorja), Répás Mása (Farád), Lávodszky Vencel György (Győr), Kiss Liliána (Győr).
Mosonmagyaróváron: Illés Kornél (Dunaremete), Hamar Elizabet (Lébény).
