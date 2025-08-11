augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjöttünk

9 órája

BabyBoom Győrben és Óváron: nagyon sokan születtek péntektől vasárnapig

Címkék#megjöttünk#újszülött#győr#kisbaba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
BabyBoom Győrben és Óváron: nagyon sokan születtek péntektől vasárnapig

Forrás: Shutterstock

Augusztus 8-án születtek

Győrben: Zugonics Milán László (Szil), Kovács Benett Gergő (Kisbér), Kovács Anna Tábita (Abda), Mohácsi Nimród (Nagyszentjános), Bartha Zorka (Győr), Hanich Mia (Győrújbarát), Vida Anna (Ászár), Csipes Dominik (Ács), Csille Dóra (Pér).

Augusztus 9-én születtek

Győrben: György Dorina (Ács), Dömötör Bence István (Bakonyszombathely), Bódis Alíz (Veszprémvarsány).

Mosonmagyaróváron: Benedek Nina (Mosonmagyaróvár), Baranyai Norbert Noé (Ásványráró).

Augusztus 10-én születtek

Győrben: Horváth Bálint Péter (Győrzámoly), Szalai Lujza (Bősárkány), Lakatos Kolen (Jánossomorja), Répás Mása (Farád), Lávodszky Vencel György (Győr), Kiss Liliána (Győr).

Mosonmagyaróváron: Illés Kornél (Dunaremete), Hamar Elizabet (Lébény).

Megjöttünk

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu