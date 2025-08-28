Ausztria legnagyobb élményvásárával búcsúzik a nyár

Több mint 200 kiállító mutat be egyedileg válogatott, magas minőségű kézműves termékeket a kastély termeiben és a park árnyas sétányai mentén: Kézművesség, design, textil, divat, ékszerek, kert és otthon, gyermektermékek, kisállat-kiegészítők és regionális finomságok – mindez barokk falak és kastélyhangulat között, különleges miliőben. De a KunterBUNT nem csupán vásár: Egy minden korosztálynak szóló, gazdag élményprogram teszi a rendezvényt igazán különlegessé családoknak, állatbarátoknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt.

Fotó: KunterBunt

A program során sokszínű élmények várják a látogatókat. Lesz egy szeretettel készült gyerekelőadás: „Pumuckl és a nagy csetepaté”, valamint izgalmas workshopok, többek között természetes kozmetikumok, makramé, gyógynövények és kézművesség témában. Az állatos szekcióban különféle termékekkel, hasznos tanácsadással és élő előadásokkal találkozhatunk kutyákról és macskákról. A gyermekállomások is bővelkednek programokban: meseolvasás, óriásbuborék-show, kutatósarok, arcfestés, jóga és ugrálóvár is színesíti a napot. Emellett utcai performanszok, élőzene, akrobatika és interaktív programok gondoskodnak a hangulatról. A gasztrosarokban pedig sós és édes finomságok széles választéka várja az ínyenceket.

Fotó: KunterBunt

A belépő minden programra érvényes – időkorlát és rejtett költségek nélkül. Gyertek el, nézelődjetek, kapcsolódjatok ki, és élvezzétek a napot – Ausztria egyik legszebb kastélyparkjában.