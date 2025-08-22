Kert és művészet találkozása - Elkezdődött az Arcus Temporum - Képgaléria

Péntek este megnyitóval kezdődött a XXI. Arcus Temporum. A Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja évről-évre rengeteg látogatót vonz. A négy alappillér több mint két évtizede a zene, irodalom, képzőművészet, spiritualitás. Az állandó értékek és a magas színvonal mellett viszont évről évre változik a program.

Arcus Temporum: a Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja pénteken kezdődött el. A hétvégén a vendégek rendhagyó tárlatvezetéseken, labirintus járáson, koncerteken és különleges előadásokon vehetnek részt.

Fotó: Krizsán Csaba

Három napig Arcus Temporum

Augusztus 22-én este, megnyitóval vette kezdetét a három napos esemény. A megjelenteket Kováts Adél Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató, az Arcus Temporum XXI házigazdája köszöntötte, emellett beszédet mondott Hortobágyi T. Cirill főapát, Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium és Miklósa Erika MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Nézze meg a megnyitón készült képgalériánkat: