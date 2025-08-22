augusztus 22., péntek

Fesztivál és kultúra

36 perce

Kert és művészet találkozása - Elkezdődött az Arcus Temporum - Képgaléria

Címkék#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#Pannonhalmi Bencés Főapátság#MOL-Új Európa Alapítvány#Arcus Temporum XXI

Elkezdődött a Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja az Arcus Temporum. Az idei év házigazdája köszöntötte a résztvevőket a megnyitón. Cikkünkben mutatjuk az Arcus Temporum részletes programját.

Kisalföld.hu

Péntek este megnyitóval kezdődött a XXI. Arcus Temporum. A Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja évről-évre rengeteg látogatót vonz. A négy alappillér több mint két évtizede a zene, irodalom, képzőművészet, spiritualitás. Az állandó értékek és a magas színvonal mellett viszont évről évre változik a program.

Arcus Temporum Pannonhalmi Főapátság fesztivál program
Arcus Temporum: a Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja pénteken kezdődött el. A hétvégén a vendégek rendhagyó tárlatvezetéseken, labirintus járáson, koncerteken és különleges előadásokon vehetnek részt.
Fotó: Krizsán Csaba

Három napig Arcus Temporum

Augusztus 22-én este, megnyitóval vette kezdetét a három napos esemény. A megjelenteket Kováts Adél Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató, az Arcus Temporum XXI házigazdája köszöntötte, emellett beszédet mondott Hortobágyi T. Cirill főapát, Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium és Miklósa Erika MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke. 

Nézze meg a megnyitón készült képgalériánkat: 

Elkezdődött az Arcus Tempórum, a Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja

Fotók: Krizsán Csaba

A hétvége során a vendégek rendhagyó tárlatvezetéseken, labirintus járáson, koncerteken és különleges előadásokon vehetnek részt. 

Az Arcus Temporum részletes programját az esemény hivatalos oldalán olvashatják.

 

