1 órája
Kert és művészet találkozása - Elkezdődött az Arcus Temporum - Képgaléria
Elkezdődött a Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja az Arcus Temporum. Az idei év házigazdája köszöntötte a résztvevőket a megnyitón. Cikkünkben mutatjuk az Arcus Temporum részletes programját.
Péntek este megnyitóval kezdődött a XXI. Arcus Temporum. A Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiválja évről-évre rengeteg látogatót vonz. A négy alappillér több mint két évtizede a zene, irodalom, képzőművészet, spiritualitás. Az állandó értékek és a magas színvonal mellett viszont évről évre változik a program.
Három napig Arcus Temporum
Augusztus 22-én este, megnyitóval vette kezdetét a három napos esemény. A megjelenteket Kováts Adél Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató, az Arcus Temporum XXI házigazdája köszöntötte, emellett beszédet mondott Hortobágyi T. Cirill főapát, Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium és Miklósa Erika MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Nézze meg a megnyitón készült képgalériánkat:
Elkezdődött az Arcus Tempórum, a Pannonhalmi Főapátság művészeti fesztiváljaFotók: Krizsán Csaba
A hétvége során a vendégek rendhagyó tárlatvezetéseken, labirintus járáson, koncerteken és különleges előadásokon vehetnek részt.
Az Arcus Temporum részletes programját az esemény hivatalos oldalán olvashatják.