3 órája
A győri főorvos elárulta, miért alszunk rosszabbul a nyáron
Fontos tanácsok a győri osztályvezető főorvostól a forró nyári napokra és éjszakákra.
A minőségi alvás nyáron is nagyon fontos a szervezetnek, ennek híján nappali fáradtság, hosszabb távon szív- és érrendszeri megbetegedések, anyagcserezavarok, sőt immunproblémák léphetnek fel. Az alvászavarok problémák fő tüneteiről, elkerüléséről dr. Szalai Zsuzsanna PhD tüdőgyógyász, allergológust, szomnológust, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztályának osztályvezető főorvosának tette fel kérdéseit a petz.hu.
Zoknit nyári alvásnál?
– Testhőmérsékletünk éjszakára általában 36,5 celsius fokra hűl vissza, amit a forró nyári napok végén több okból is nehezebb elérni – magyarázta a pulmonológus. – A test maghőjének visszahűtéséhez a hűs szoba, a könnyű-szellős takaró és hálónemű, illetve a lefekvés előtt 60-90 perccel a langyos zuhany optimális megoldás lehet. Van egy trükk, amelyet magam is alkalmazok, ez pedig a zokniban való alvás, ami a meleg végtagok keringésnek fokozása által segíti a hőleadást a test belsejéből.
A főorvos hozzátette, fontos, hogy lefekvés előtt 2-4 órával ne sportoljunk, mert ezzel is fölmelegítjük a testet. Ugyanígy kerülendő a lefekvés előtti étkezés, mivel az emésztés az ébrenlétet vezérli, így megrövidítjük az alvásra szánt időt.
Szervezetünk egyensúlyra törekszik
- Az alvás-ébrenlét szabályozása két módon történik – mondta dr. Szalai Zsuzsanna.
– Az egyik egy 24 órás ciklus, amelyben az alvás és ébrenlét aránya ismétlődik, a másik élettani folyamat pedig szervezetünk belső egyensúlyát igyekszik fenntartani, vagyis, ha fáradtak, kialvatlanok vagyunk, akkor álmosak leszünk, a napi ritmus nélkül is. Ezen felül külső idővezérlők is vannak, amelyek közül a legfontosabb a fény. Nyáron hosszabbak a nappalok, korábban kel a nap, több programot csinálunk magunknak, amitől felborul az alvásritmusunk, a pihentető alvásmennyiség rovására.
Nehezebb elalvás a televízió és telefon fényénél
A főorvos megjegyezte, hogy a telefon, számítógép és a televízió fénye az ébren maradásra ad parancsot, ezért elalvás előtt 2-3 órával nem javasolt képernyőt nézni, ha mégis szükséges, akkor kék szűrő használata javasolt. Az ágyban nem javasolt olvasni sem, legyen csak az alvás és az intim együttlét helye.
Ideálisnak számít az este 10 óra körüli lefekvés, ezzel együtt a 7-9 órai alvás nevezhető normálisnak.
Támadnak a pollenek
Az alvást nyáron a nyitott ablakokon beszűrődő zajok is zavarhatják, de augusztus közepétől sokunk számára egy még kellemetlenebb tünet bukkanhat fel. Ez pedig a parlagfű szezon okozta pollenallergia.
– A pollenallergia a nappalainkat és éjszakáinkat egyaránt megkeserítheti - mondta dr. Szalai Zsuzsanna. – Segíthet, ha legalább a hálószobába nem visszük be a polleneket, ezért éjszaka ne aludjunk nyitott ablakkal, továbbá kint vetjük le a nappal viselt ruházatot, este hajat mosunk és sós vízzel kiöblítjük az orrjáratokat. Javaslom még az orvos által felírt (nem a vény nélkül kapható!) orrsprayket, amelyek megelőzik az orrdugulást, és ezáltal jobb alvást biztosíthatnak.
A jobb, pihentetőbb, minőségi alvás érdekében kis odafigyeléssel sok olyat tehetünk, amiért szervezetünk nappal és éjjel is hálás lesz.
