A győri főorvos elárulta, miért alszunk rosszabbul a nyáron

A minőségi alvás nyáron is nagyon fontos a szervezetnek, ennek híján nappali fáradtság, hosszabb távon szív- és érrendszeri megbetegedések, anyagcserezavarok, sőt immunproblémák léphetnek fel. Az alvászavarok problémák fő tüneteiről, elkerüléséről dr. Szalai Zsuzsanna PhD tüdőgyógyász, allergológust, szomnológust, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztályának osztályvezető főorvosának tette fel kérdéseit a petz.hu.

Alvás nyáron: érdemes megfogadni a tanácsokat. Forrás: Shutterstock

Zoknit nyári alvásnál?

– Testhőmérsékletünk éjszakára általában 36,5 celsius fokra hűl vissza, amit a forró nyári napok végén több okból is nehezebb elérni – magyarázta a pulmonológus. – A test maghőjének visszahűtéséhez a hűs szoba, a könnyű-szellős takaró és hálónemű, illetve a lefekvés előtt 60-90 perccel a langyos zuhany optimális megoldás lehet. Van egy trükk, amelyet magam is alkalmazok, ez pedig a zokniban való alvás, ami a meleg végtagok keringésnek fokozása által segíti a hőleadást a test belsejéből.

A főorvos hozzátette, fontos, hogy lefekvés előtt 2-4 órával ne sportoljunk, mert ezzel is fölmelegítjük a testet. Ugyanígy kerülendő a lefekvés előtti étkezés, mivel az emésztés az ébrenlétet vezérli, így megrövidítjük az alvásra szánt időt.

dr. Szalai Zsuzsanna PhD tüdőgyógyász, allergológus, szomnológus, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Forrás: petz.gyor.hu

Szervezetünk egyensúlyra törekszik

- Az alvás-ébrenlét szabályozása két módon történik – mondta dr. Szalai Zsuzsanna.

– Az egyik egy 24 órás ciklus, amelyben az alvás és ébrenlét aránya ismétlődik, a másik élettani folyamat pedig szervezetünk belső egyensúlyát igyekszik fenntartani, vagyis, ha fáradtak, kialvatlanok vagyunk, akkor álmosak leszünk, a napi ritmus nélkül is. Ezen felül külső idővezérlők is vannak, amelyek közül a legfontosabb a fény. Nyáron hosszabbak a nappalok, korábban kel a nap, több programot csinálunk magunknak, amitől felborul az alvásritmusunk, a pihentető alvásmennyiség rovására.

Nehezebb elalvás a televízió és telefon fényénél

A főorvos megjegyezte, hogy a telefon, számítógép és a televízió fénye az ébren maradásra ad parancsot, ezért elalvás előtt 2-3 órával nem javasolt képernyőt nézni, ha mégis szükséges, akkor kék szűrő használata javasolt. Az ágyban nem javasolt olvasni sem, legyen csak az alvás és az intim együttlét helye.