Jótékonysággal

2 órája

Különleges autók találkoznak Magyaróváron

Az V. Altenburg Car Meeting helyszíne szombaton a magyaróvári belváros. Az Altenburg Car Meetinget ezúttal is összekötik jótékonysággal.

Kisalföld.hu

Augusztus 16-án rendezik meg az V. Altenburg Car Meetinget, amelynek célja a tavalyi sikeres találkozó után még magasabbra tenni a lécet és ismét egy kis színt vinni a mosonmagyaróvári és egyben a hazai autós életbe.

Az Altenburg Car Meeting nevű autós találkozót szombaton rendezik meg Mosonmagyaróváron
Fotó: Kerekes István
Fotó: Kerekes István

Altenburg Car Meeting a sétálóutcán

A rendezvény helyszíne idén is Mosonmagyaróvár kultikus sétálóutcája, amely a történelmi belváros központi része. Ez a gyönyörű környezet nagyszerű lehetőséget biztosít egy autós rendezvényhez. Több étterem kerthelységgel, fagyizó, élelmiszerbolt, dohánybolt is néhány méteren belül található. 

A találkozóra 65 autót várnak, előzetes regisztráció alapján, melyek majd 10 órakor vonulnak fel a sétálóutcán. 

A rendezvény keretében a Szigetközi Állatvédő Liga javára gyűjtenek adományokat. 

