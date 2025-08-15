2 órája
Különleges autók találkoznak Magyaróváron
Az V. Altenburg Car Meeting helyszíne szombaton a magyaróvári belváros. Az Altenburg Car Meetinget ezúttal is összekötik jótékonysággal.
Augusztus 16-án rendezik meg az V. Altenburg Car Meetinget, amelynek célja a tavalyi sikeres találkozó után még magasabbra tenni a lécet és ismét egy kis színt vinni a mosonmagyaróvári és egyben a hazai autós életbe.
Altenburg Car Meeting a sétálóutcán
A rendezvény helyszíne idén is Mosonmagyaróvár kultikus sétálóutcája, amely a történelmi belváros központi része. Ez a gyönyörű környezet nagyszerű lehetőséget biztosít egy autós rendezvényhez. Több étterem kerthelységgel, fagyizó, élelmiszerbolt, dohánybolt is néhány méteren belül található.
A találkozóra 65 autót várnak, előzetes regisztráció alapján, melyek majd 10 órakor vonulnak fel a sétálóutcán.
A rendezvény keretében a Szigetközi Állatvédő Liga javára gyűjtenek adományokat.