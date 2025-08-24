augusztus 24., vasárnap

Ákos győri koncertje előtt itt a nagy Ákos kvíz

Ismered az énekes dalait és életét? Ebből a kvízből kiderül.

Kisalföld.hu
Ismered Ákos életművét?

Ákossal búcsúztatják a nyarat a győriek augusztus 30-án a győri nyárzáró koncerten. Most tesztelheted, mennyire ismered Ákos munkásságát.

1.
Mi az Ákos koncert turnéjának a neve, amellyel Győrben is fellép?
2.
Folytasd a dalszöveget! Újra átrohan a szíveden mint, …
3.
Mikor született Ákos?
4.
Folytasd a dalszöveget! Én nem kérek mást, csak elég…
5.
Hány gyermeke született Ákosnak?
6.
Folytasd a dalszöveget! Ilyenek voltunk, vadak és jók…
7.
Mi Ákos csillagjegye?:
8.
Folytasd a dalszöveget! Magadtól sose gondolnád, ne hidd el, mikor elmondják,

Fotók: MW-Archívum

 

