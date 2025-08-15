Ezek a dalok várhatók Ákostól a győri nyárzáró koncerten

Ákos 2025-ben a Metropolis albummal turnézik, ezzel lép fel a győri nyárzáró koncerten is.

Ákos a Metropolis turnéval érkezik Győrbe is.

A koncertsorozat június 1-jén ingyenes koncerttel kezdődött Máriapócson, majd Sopronban (Sopronfest), Siófokon (Plázs) és Dunaújvárosban (Ambrózia Fesztivál) folytatódott. Júliusban a Tokaj Fesztiválkatlanban is fellépett az énekes, ahogyan Esztergomban az MCC Feszt-en is.

A turné a Metropolis című dupla stúdióalbum dalaira épül, de a korábbi nagy slágerek sem maradnak el. A koncertek úgynevezett tracklistjeire – a felcsendülő dalok listája – szakosodott oldal szerint a június 1-jei, máriapócsi koncerten az alábbi sorrendben következtek a számok:

Ember maradj

Marionett / You Spin Me Round (Like a Record)

Csak énekelj / Rebel Yell

Livin’ on a Prayer / Indiántánc

Kegyetlen szerelem

Újrakezdhetnénk

Golgota / Money for Nothing

Igazán

A tükör

Szeress így

Keresem az utam

Metropolis

Ne fájjon többé

Felemel

Bolondulásig

Örvény

Nem kell más vigasz

Égbekiáltó (De Profundis)

A ráadásban ebben a sorrendben adta el a slágereit Ákos