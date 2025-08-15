augusztus 15., péntek

Mária névnap

17°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Ezek a dalok várhatók Ákostól a győri nyárzáró koncerten

Címkék#Sopronban#győri koncert#Metropolis#Bonanza Banzai#ákos

Ezek a dalok jó eséllyel felcsendülnek a győri nyárzáró koncerten. Ákos a Metropolis turnét hozza el a Dunakapu térre.

Kisalföld.hu

Ákos 2025-ben a Metropolis albummal turnézik, ezzel lép fel a győri nyárzáró koncerten is.

Ákos
Ákos a Metropolis turnéval érkezik Győrbe is.

A koncertsorozat június 1-jén ingyenes koncerttel kezdődött Máriapócson, majd Sopronban (Sopronfest), Siófokon (Plázs) és Dunaújvárosban (Ambrózia Fesztivál) folytatódott. Júliusban a Tokaj Fesztiválkatlanban is fellépett az énekes, ahogyan Esztergomban az MCC Feszt-en is.

A turné a Metropolis című dupla stúdióalbum dalaira épül, de a korábbi nagy slágerek sem maradnak el. A koncertek úgynevezett tracklistjeire – a felcsendülő dalok listája – szakosodott oldal szerint a június 1-jei, máriapócsi koncerten az alábbi sorrendben következtek a számok: 

  • Ember maradj
  • Marionett / You Spin Me Round (Like a Record)
  • Csak énekelj / Rebel Yell
  • Livin’ on a Prayer / Indiántánc
  • Kegyetlen szerelem
  • Újrakezdhetnénk
  • Golgota / Money for Nothing
  • Igazán
  • A tükör
  • Szeress így
  • Keresem az utam
  • Metropolis
  • Ne fájjon többé
  • Felemel
  • Bolondulásig
  • Örvény
  • Nem kell más vigasz
  • Égbekiáltó (De Profundis)

A ráadásban ebben a sorrendben adta el a slágereit Ákos

  • Calypso (Bonanza Banzai)
  • Tánc (Bonanza Banzai)
  • Monumentum (Bonanza Banzai)
  • 1984 (Bonanza Banzai)
  • A 101-es szoba (Bonanza Banzai)
  • Kihalt minden (Bonanza Banzai)
  • Adjon Isten

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu