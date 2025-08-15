1 órája
Ezek a dalok várhatók Ákostól a győri nyárzáró koncerten
Ezek a dalok jó eséllyel felcsendülnek a győri nyárzáró koncerten. Ákos a Metropolis turnét hozza el a Dunakapu térre.
Ákos 2025-ben a Metropolis albummal turnézik, ezzel lép fel a győri nyárzáró koncerten is.
A koncertsorozat június 1-jén ingyenes koncerttel kezdődött Máriapócson, majd Sopronban (Sopronfest), Siófokon (Plázs) és Dunaújvárosban (Ambrózia Fesztivál) folytatódott. Júliusban a Tokaj Fesztiválkatlanban is fellépett az énekes, ahogyan Esztergomban az MCC Feszt-en is.
A turné a Metropolis című dupla stúdióalbum dalaira épül, de a korábbi nagy slágerek sem maradnak el. A koncertek úgynevezett tracklistjeire – a felcsendülő dalok listája – szakosodott oldal szerint a június 1-jei, máriapócsi koncerten az alábbi sorrendben következtek a számok:
- Ember maradj
- Marionett / You Spin Me Round (Like a Record)
- Csak énekelj / Rebel Yell
- Livin’ on a Prayer / Indiántánc
- Kegyetlen szerelem
- Újrakezdhetnénk
- Golgota / Money for Nothing
- Igazán
- A tükör
- Szeress így
- Keresem az utam
- Metropolis
- Ne fájjon többé
- Felemel
- Bolondulásig
- Örvény
- Nem kell más vigasz
- Égbekiáltó (De Profundis)
A ráadásban ebben a sorrendben adta el a slágereit Ákos
- Calypso (Bonanza Banzai)
- Tánc (Bonanza Banzai)
- Monumentum (Bonanza Banzai)
- 1984 (Bonanza Banzai)
- A 101-es szoba (Bonanza Banzai)
- Kihalt minden (Bonanza Banzai)
- Adjon Isten