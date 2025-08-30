Ide érdemes utazni az Adrián: ez az apró dalmát város mindenkit rabul ejt - videó

Szeptember végétől novemberig a nappalok kellemesen melegek, a tenger hőmérséklete sokszor még mindig 22-23 °C körül alakul, de a partok kiürülnek. Nincs rohanás, nincs zsúfoltság, csak a tenger morajlása, a sziklák illata és a lassabb ritmus, ami olyannyira hiányzik a nyári forgatagból. Ez az időszak azoknak szól, akik szeretnének felfedezni, túrázni, kalandozni, de közben megélni a csendet és a valódi dalmát hangulatot: a “pomalot” - ami egy olyan életstílust jelöl, amely a lelassulásra, a pihenésre és a pillanat megélésére ösztönöz.

Adriai nyaralás az utószezonban

Omiš a Cetina folyó tengerbe torkollásánál fekszik, és néhány kilométerre fekszik a Cetina-kanyon, amely Horvátország egyik legszebb folyóvölgye. A Cetina vize kristálytiszta, sziklák közé szorulva kanyarog, kisebb vízesések törik meg az útját, és az egész tájat egyfajta vad szépség lengi körül. A folyón rafting túrákat is szerveznek – 12 kilométeres szakaszon lehet lefelé evezni a sebesebb részeken, de nem kell extrém sportolónak lenni hozzá, családok számára is teljesen biztonságos. Ha viszont valaki inkább csendesebb élményre vágyik, a Cetinán kajakozni is lehet, miközben a szurdokfalak közötti békét csak a vízcsobogás töri meg. Az igazi extrém élményre vágyók a Cetina-kanyonban ereszkedhetnek le vízeséseken, ugrálhatnak természetes medencékbe, úszva és mászva fedezhetik fel a rejtett szurdokokat.

Omiš környékének egyik legizgalmasabb élménye a zipline a Cetina-kanyon fölött, amelyet kifejezetten az adrenalinra vágyó kalandoroknak találtak ki. A pálya nyolc drótkötélből áll, összesen közel 2 kilométer hosszan, akár 150 méterrel a folyó felett. A leghosszabb szakasz több mint 700 méteres, és akár 65 km/órás sebességgel is „repülhetünk” a vadregényes szurdok felett. A túra során nemcsak a száguldás élménye felejthetetlen, hanem a panoráma is: alattunk a kristálytiszta Cetina-folyó kanyarog, körülöttünk sziklák, fenyvesek és érintetlen természet. A zipline túrákat helyi, tapasztalt vezetők kísérik, így kezdők is bátran kipróbálhatják.