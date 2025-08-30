1 órája
Ide érdemes utazni az Adrián: ez az apró dalmát város mindenkit rabul ejt - videó
Van egy apró városka Dalmácia szívében, ahol a Dinári-helység sziklái omlanak a tengerbe, és ahol a Cetina-folyó vad szurdokokon át kanyarogva ömlik az Adriába: Omiš. A nyári hónapokban a város tele van élettel, hangos a strandok zaja, hömpölyögnek a turisták az óváros macskaköves utcáin, de szezon végével mindez megváltozik.
Szeptember végétől novemberig a nappalok kellemesen melegek, a tenger hőmérséklete sokszor még mindig 22-23 °C körül alakul, de a partok kiürülnek. Nincs rohanás, nincs zsúfoltság, csak a tenger morajlása, a sziklák illata és a lassabb ritmus, ami olyannyira hiányzik a nyári forgatagból. Ez az időszak azoknak szól, akik szeretnének felfedezni, túrázni, kalandozni, de közben megélni a csendet és a valódi dalmát hangulatot: a “pomalot” - ami egy olyan életstílust jelöl, amely a lelassulásra, a pihenésre és a pillanat megélésére ösztönöz.
Adriai nyaralás az utószezonban
Omiš a Cetina folyó tengerbe torkollásánál fekszik, és néhány kilométerre fekszik a Cetina-kanyon, amely Horvátország egyik legszebb folyóvölgye. A Cetina vize kristálytiszta, sziklák közé szorulva kanyarog, kisebb vízesések törik meg az útját, és az egész tájat egyfajta vad szépség lengi körül. A folyón rafting túrákat is szerveznek – 12 kilométeres szakaszon lehet lefelé evezni a sebesebb részeken, de nem kell extrém sportolónak lenni hozzá, családok számára is teljesen biztonságos. Ha viszont valaki inkább csendesebb élményre vágyik, a Cetinán kajakozni is lehet, miközben a szurdokfalak közötti békét csak a vízcsobogás töri meg. Az igazi extrém élményre vágyók a Cetina-kanyonban ereszkedhetnek le vízeséseken, ugrálhatnak természetes medencékbe, úszva és mászva fedezhetik fel a rejtett szurdokokat.
Omiš környékének egyik legizgalmasabb élménye a zipline a Cetina-kanyon fölött, amelyet kifejezetten az adrenalinra vágyó kalandoroknak találtak ki. A pálya nyolc drótkötélből áll, összesen közel 2 kilométer hosszan, akár 150 méterrel a folyó felett. A leghosszabb szakasz több mint 700 méteres, és akár 65 km/órás sebességgel is „repülhetünk” a vadregényes szurdok felett. A túra során nemcsak a száguldás élménye felejthetetlen, hanem a panoráma is: alattunk a kristálytiszta Cetina-folyó kanyarog, körülöttünk sziklák, fenyvesek és érintetlen természet. A zipline túrákat helyi, tapasztalt vezetők kísérik, így kezdők is bátran kipróbálhatják.
A kalandoroknak a via ferrata Omiš-ban kihagyhatatlan. Ez egy vasalt mászóút a város fölé magasodó sziklákon, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik az Adria kék vizére és a Cetina torkolatára. A pálya biztonságos, kezdők is kipróbálhatják, ráadásul vezetett túrákat is indítanak. A hegyoldalban haladva egyszerre lehet átélni a mászás izgalmát és a természet közelségét – egészen biztos egy életre szóló élmény.
A túrázást kedvelőknek Omiš környéke maga a paradicsom. Rövid, de látványos séta vezet például a Fortica-erődhöz, ahonnan pazar kilátás nyílik a Brač-szigetre, a Mosor-hegységre és a teljes partszakaszra. Hosszabb, kicsit fárasztóbb, de megéri felkapaszkodni a Mosor és az Imber hegygerinceire is, ahonnan a naplemente szinte földöntúli látványt nyújt.
Autóval érdemes ellátogatni a Biokovo Natúrparkba is, ahol a híres Skywalk üvegkilátó vár: itt 1228 méter magasan állva olyan érzés, mintha a felhőkön járnánk. A kilátás pazar: alattunk Makarska és az Adria, szemben a Brač és Hvar szigetek. Ha valaki még különlegesebb természeti élményekre vágyik, egy órás autóútra találhatók Imotski híres tengerszemei: a Vörös-tó és a Kék-tó. A Vörös-tó a világ egyik legmélyebb vízzel teli karsztkrátere, meredek vörös sziklafalaival már messziről is lenyűgöző, míg a Kék-tó türkizkék vizével és könnyebb megközelíthetőségével a kirándulók kedvence.
És mindemellett ott van az Adria, Omiš partja kavicsos, fehér kövekkel szegélyezett, a víz kristálytiszta, és ilyenkor, utószezonban sokszor szinte teljesen üres. Az olyan helyek, mint Brzet, Nemira vagy a közeli Dugi Rat, szinte privát élményt kínálnak: csak te, a napfény, a lassan mélyülő víz és a háttérben húzódó sziklás hegyek. Itt tényleg meg lehet állni, lelassulni, elengedni a hétköznapokat.
