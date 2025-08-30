augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

17°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyaralás az utószezonban

1 órája

Ide érdemes utazni az Adrián: ez az apró dalmát város mindenkit rabul ejt - videó

Címkék#utószezon#Adria#tengerpart#nyaralás#Horvátország

Van egy apró városka Dalmácia szívében, ahol a Dinári-helység sziklái omlanak a tengerbe, és ahol a Cetina-folyó vad szurdokokon át kanyarogva ömlik az Adriába: Omiš. A nyári hónapokban a város tele van élettel, hangos a strandok zaja, hömpölyögnek a turisták az óváros macskaköves utcáin, de szezon végével mindez megváltozik.

Kisalföld.hu
Ide érdemes utazni az Adrián: ez az apró dalmát város mindenkit rabul ejt - videó

Forrás: AVIAREPS Magyarország Kft.

Szeptember végétől novemberig a nappalok kellemesen melegek, a tenger hőmérséklete sokszor még mindig 22-23 °C körül alakul, de a partok kiürülnek. Nincs rohanás, nincs zsúfoltság, csak a tenger morajlása, a sziklák illata és a lassabb ritmus, ami olyannyira hiányzik a nyári forgatagból. Ez az időszak azoknak szól, akik szeretnének felfedezni, túrázni, kalandozni, de közben megélni a csendet és a valódi dalmát hangulatot: a “pomalot” - ami egy olyan életstílust jelöl, amely a lelassulásra, a pihenésre és a pillanat megélésére ösztönöz.

Adriai nyaralás az utószezonban

Omiš a Cetina folyó tengerbe torkollásánál fekszik, és néhány kilométerre fekszik a Cetina-kanyon, amely Horvátország egyik legszebb folyóvölgye. A Cetina vize kristálytiszta, sziklák közé szorulva kanyarog, kisebb vízesések törik meg az útját, és az egész tájat egyfajta vad szépség lengi körül. A folyón rafting túrákat is szerveznek – 12 kilométeres szakaszon lehet lefelé evezni a sebesebb részeken, de nem kell extrém sportolónak lenni hozzá, családok számára is teljesen biztonságos. Ha viszont valaki inkább csendesebb élményre vágyik, a Cetinán kajakozni is lehet, miközben a szurdokfalak közötti békét csak a vízcsobogás töri meg. Az igazi extrém élményre vágyók a Cetina-kanyonban ereszkedhetnek le vízeséseken, ugrálhatnak természetes medencékbe, úszva és mászva fedezhetik fel a rejtett szurdokokat.

Omiš környékének egyik legizgalmasabb élménye a zipline a Cetina-kanyon fölött, amelyet kifejezetten az adrenalinra vágyó kalandoroknak találtak ki. A pálya nyolc drótkötélből áll, összesen közel 2 kilométer hosszan, akár 150 méterrel a folyó felett. A leghosszabb szakasz több mint 700 méteres, és akár 65 km/órás sebességgel is „repülhetünk” a vadregényes szurdok felett. A túra során nemcsak a száguldás élménye felejthetetlen, hanem a panoráma is: alattunk a kristálytiszta Cetina-folyó kanyarog, körülöttünk sziklák, fenyvesek és érintetlen természet. A zipline túrákat helyi, tapasztalt vezetők kísérik, így kezdők is bátran kipróbálhatják.

A kalandoroknak a via ferrata Omiš-ban kihagyhatatlan. Ez egy vasalt mászóút a város fölé magasodó sziklákon, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik az Adria kék vizére és a Cetina torkolatára. A pálya biztonságos, kezdők is kipróbálhatják, ráadásul vezetett túrákat is indítanak. A hegyoldalban haladva egyszerre lehet átélni a mászás izgalmát és a természet közelségét – egészen biztos egy életre szóló élmény.

A túrázást kedvelőknek Omiš környéke maga a paradicsom. Rövid, de látványos séta vezet például a Fortica-erődhöz, ahonnan pazar kilátás nyílik a Brač-szigetre, a Mosor-hegységre és a teljes partszakaszra. Hosszabb, kicsit fárasztóbb, de megéri felkapaszkodni a Mosor és az Imber hegygerinceire is, ahonnan a naplemente szinte földöntúli látványt nyújt.

Autóval érdemes ellátogatni a Biokovo Natúrparkba is, ahol a híres Skywalk üvegkilátó vár: itt 1228 méter magasan állva olyan érzés, mintha a felhőkön járnánk. A kilátás pazar: alattunk Makarska és az Adria, szemben a Brač és Hvar szigetek. Ha valaki még különlegesebb természeti élményekre vágyik, egy órás autóútra találhatók Imotski híres tengerszemei: a Vörös-tó és a Kék-tó. A Vörös-tó a világ egyik legmélyebb vízzel teli karsztkrátere, meredek vörös sziklafalaival már messziről is lenyűgöző, míg a Kék-tó türkizkék vizével és könnyebb megközelíthetőségével a kirándulók kedvence.

És mindemellett ott van az Adria, Omiš partja kavicsos, fehér kövekkel szegélyezett, a víz kristálytiszta, és ilyenkor, utószezonban sokszor szinte teljesen üres. Az olyan helyek, mint Brzet, Nemira vagy a közeli Dugi Rat, szinte privát élményt kínálnak: csak te, a napfény, a lassan mélyülő víz és a háttérben húzódó sziklás hegyek. Itt tényleg meg lehet állni, lelassulni, elengedni a hétköznapokat.

Az utószezonban Omiš egyszerre nyugodt és izgalmas Dalmáciában. Lehet napközben raftingolni, hegyet mászni vagy túrázni, este pedig az óváros szűk utcáiban barangolni, beülni egy hangulatos konobába, és megkóstolni a friss halat vagy a helyi borokat. A nyár után a város újra a helyieké, és pont ettől válik igazán szerethetővé: nincs tömeg, nincs rohanás, csak a valódi dalmát életérzés.

Utószezonban Omiš tökéletes választás: az aktív turizmus szerelmeseinek, akik raftingolni, hegyet mászni vagy túrázni szeretnének, a lassú utazás híveinek, akik inkább a tengerpart csendjében pihennének, és a családoknak is, akik változatos, mégis nyugodt programokra vágynak. Napközben felfedezhetjük a környék szurdokait, hegycsúcsait vagy strandjait, este pedig az óváros szűk utcáin barangolhatunk, beülhetünk egy hangulatos konobába, és megkóstolhatjuk a friss halat vagy a helyi borokat.

A nyár elmúltával a város újra a helyieké, és pont ettől válik igazán szerethetővé: nincs tömeg, nincs rohanás, csak a valódi dalmát életérzés. Omiš ősszel mutatja meg legszebb arcát – legyen szó adrenalindús kalandokról, felfedező túrákról vagy pihentető, lassú tengerparti napokról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu