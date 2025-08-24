Jól sikerült verseny
13 perce
A hétvégén sem maradt el a látvány a győri mazsorett-világbajnokságon - fotók
A világ legjobbjai a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup keretében találkoztak a győri egyetemi csarnokban.
Csütörtöktől vették birtokukba a legügyesebb mazsorettek a győri egyetemi csarnokot. Az első két nap is látványos produkciókat láthattak az érdeklődők. A lendület a hétvégén sem hagyott alább. A világbajnokságon négy megyei csapat vett részt.
Nézze végig galériánkat a legügyesebb versenyzőkkel!
A hétvégén sem maradt el a látvány a győri mazsorett-világbajnokságonFotók: Molcsányi Máté
Korábbi cikkeinket a versenyről itt találja.
