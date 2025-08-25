augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olasz életérzés

1 órája

A győri Radó-szigeten tanulhattak nápolyi pizzát sütni - fotók

Címkék#Győr#Radó-szigeten#Benjamin ' s Napoletana#pizzaworkshop#nápolyi

Pillanatok alatt betelt az első pizzaworkshopra a jelentkezés.

Kisalföld.hu
A győri Radó-szigeten tanulhattak nápolyi pizzát sütni - fotók

Nem csoda, ugyanis a Benjamin's Napoletana csapata készíti Győr egyik legjobb nápolyi pizzáját. Vasárnap lehetőséget teremtettek arra is, hogy az érdeklődők a Radó-szigeten tanulhassák meg a pizzakészítés fortélyait.

Olasz életérzés Győrben - Pizzaworkshop a Radó-szigeten

Fotók: Radó Matiné

Sokan még most is a friss pizza illatát érzik az orrukban, ízét pedig a szájukban. Fantasztikus gasztro-élményekbe részesültek a szerencsések, úgy tudjuk lesz még folytatás. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu