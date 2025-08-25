Olasz életérzés
2 órája
A győri Radó-szigeten tanulhattak nápolyi pizzát sütni - fotók
Pillanatok alatt betelt az első pizzaworkshopra a jelentkezés.
Nem csoda, ugyanis a Benjamin's Napoletana csapata készíti Győr egyik legjobb nápolyi pizzáját. Vasárnap lehetőséget teremtettek arra is, hogy az érdeklődők a Radó-szigeten tanulhassák meg a pizzakészítés fortélyait.
Olasz életérzés Győrben - Pizzaworkshop a Radó-szigetenFotók: Radó Matiné
Sokan még most is a friss pizza illatát érzik az orrukban, ízét pedig a szájukban. Fantasztikus gasztro-élményekbe részesültek a szerencsések, úgy tudjuk lesz még folytatás.
