Élmények és ismerkedés

41 perce

A Gólyahéten kezdi a közösségépítést a Széchenyi István Egyetem

Címkék#Gólyahét#Széchenyi István Egyetem#győr

Augusztus utolsó napjaiban megérkeztek az elsőévesek a győri Széchenyi István Egyetemre, hogy a Gólyahét keretein belül hangolódjanak a félévkezdésre. A már hagyományos rendezvény célja a kötetlen szórakozás és közösségépítés mellett a legfontosabb tudnivalók átadása, amelyben a hallgatói önkormányzat és az oktatók mellett a felsőbb évesek is segítenek.

A mosonmagyaróvári hallgatók csapata az óvári vár előtt. Fotó: Adorján András/SZE

A Széchenyi István Egyetem győri campusa augusztus 26-án újra megtelt elsőéves hallgatókkal, akik az ötnapos Gólyahét keretében az ismerkedés mellett tájékoztatást kapnak a legfontosabb őket érintő kérdésekről. Többek között előadást tartanak számukra az egyetemi oktatási rendszer alapjairól, az ösztöndíjakról és támogatásokról vagy épp a sportolási lehetőségekről. A hallgatói önkormányzat által szervezett „szakfejtágítások” keretében pedig mindenki a saját szakjához tartozó legfontosabb információkat, tárgyakhoz kapcsolódó tanácsokat, tippeket hallhatja első kézből a már rutinos felsőbb évesektől, valamint az adott képzés oktatóitól, mentoraitól. 

A Gólyahét résztvevőinek csoportképe a Győr Városi Egyetemi Csarnokban. Fotó: Adorján András/SZE

A Gólyahét legfontosabb célja, hogy a Gólyatalihoz hasonlóan az újonnan érkezőket integrálja az egyetemi közösségbe, miközben megismerik az intézményi hagyományokat és belekóstolnak a hallgatói életbe. Mindezt csapatokra bontva, játékos formában, egymással vetélkedve – esténként bulikkal levezetve a napok fáradalmait.

„A Gólyahetet minden évben a kollégiumi beköltözés követi, idén azonban ez a tanévkezdéssel együtt egy héttel későbbre tolódik, ugyanis a győri maratoni kajak-kenu-világbajnokságra érkező sportolóknak a Széchenyi István Egyetem fog szállást biztosítani” – tájékoztatott Sándor Brigitta Linda táborvezető. Mint mondta, lehetőségük nyílt arra, hogy növeljék a tábor létszámát, így idén – hatalmas túljelentkezés mellett – közel ezer gólya vehet részt az eseményen.

Az esemény megnyitóján a főszervezői csapat is bemutatkozott a gólyáknak. Fotó: Adorján András/SZE

„A háttérben sokat dolgoztunk azon az egyetemmel karöltve, hogy a gólyák számára felejthetetlen élményt biztosítsunk. Az a célunk, hogy a rendezvényen pozitív környezetben és biztonságban érezzék magukat” – húzta alá.

A nemzetközi hallgatókra idén is kiemelt figyelmet fordít az intézmény. Mint azt Vályi Nagy Dávidtól, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnökétől megtudtuk, a külföldi fiatalok ismét külön csapatot alkotnak és – az integrációt elősegítve – a szakmai előadásokon kívül valamennyi programban együtt vesznek részt magyar társaikkal. „Számukra idén is saját orientációs napot szerveztünk, s a beiratkozástól a bankszámlanyitásig mindenben segítséget nyújtunk. Újdonság, hogy idén első alkalommal kisvonatos városnézésre is lehetőségük nyílik, amelyen a mentoraik angol nyelven mutatják be nekik Győrt – fogalmazott. – Számos partnerrel működünk együtt, amelyek közül sokan kitelepüléssel és aktivitásokkal is hozzájárulnak a rendezvény színesebbé tételéhez. Külön ki kell emelnem az egyetem vezetésének a támogatását, ami nélkül nem jöhetett volna létre a Gólyahét.”

Az egyetem részéről dr. Lukács Eszter, a város oldaláról Boncsarovszky Péter köszöntötte a gólyákat. (Fotók: Adorján András, Nagy Gergely/SZE

A Gólyahét megnyitóján a Széchenyi István Egyetem vezetése nevében dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte az elsőéveseket, aki elmondta, hogy az általános és a pótfelvételi eljárásban több mint ötezer hallgató nyert felvételt – a nemzetközi ranglisták alapján – Magyarország 6. legjobb felsőoktatási intézményébe. Ezt követően külön üdvözölte a nemzetközi hallgatói közösség legújabb tagjait. „Merjenek kérdezni szakfelelőseiktől, oktatóiktól, merjenek csatlakozni a hallgatói szervezetekhez, versenycsapatokhoz és szakkollégiumokhoz, és merjenek pályázni a kétnapostól egyéves időtávig terjedő nemzetközi ösztöndíjakra, amelyek egyetemünkön rendelkezésre állnak” – hangsúlyozta.

A város részéről Boncsarovszky Péter fiatalokért és civil közösségekért felelős tanácsnok hangsúlyozta: Győr fantasztikus hely, ahol nem csak tanulni, de dolgozni és élni is jó. „Az önkormányzat remek kapcsolatot ápol a hallgatói önkormányzattal, igyekszünk befogadni minden javaslatot, amivel a fiatalok életét könnyebbé, színesebbé tudjuk tenni. Azt szeretnénk, hogy Győr ne csupán tanulmányaitok helyszíne legyen, hanem itt szerezzetek állást, és itt alapítsatok családot. Számíthattok a város támogatására” – fogalmazott.

Az egyetem részéről dr. Lukács Eszter, a város oldaláról Boncsarovszky Péter köszöntötte a gólyákat. (Fotók: Adorján András, Nagy Gergely/SZE

Az idén először az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar hallgatói is résztvevői a győri Gólyahét valamennyi programjának, amely a közösségbe való nagyobb fokú beilleszkedést szolgálja. A hagyományokkal azonban nem szakítanak a szervezők, így egy teljes napot a mosonmagyaróvári campuson töltenek a fiatalok, ahol találkozhatnak a tradicionális játékokkal, megismerkedhetnek oktatóikkal, majd az estét dalárdával zárják, ezt követően pedig visszatérnek Győrbe.

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a résztvevők visszajelzéseire is, ennek érdekében minőségbiztosítási kérdőívet tölthetnek ki a gólyák, amelyben értékelni tudják a rendezvény valamennyi aspektusát, a csapatfoglalkozásoktól a szálláson át az esti programokig. A beküldött válaszok alapján a hallgatói önkormányzat javaslatokat fogalmaz meg a következő táborvezetés számára, hogy évről évre jobb és jobb táborokat szervezhessenek az újabb generációknak.

