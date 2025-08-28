A Gólyahéten kezdi a közösségépítést a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem győri campusa augusztus 26-án újra megtelt elsőéves hallgatókkal, akik az ötnapos Gólyahét keretében az ismerkedés mellett tájékoztatást kapnak a legfontosabb őket érintő kérdésekről. Többek között előadást tartanak számukra az egyetemi oktatási rendszer alapjairól, az ösztöndíjakról és támogatásokról vagy épp a sportolási lehetőségekről. A hallgatói önkormányzat által szervezett „szakfejtágítások” keretében pedig mindenki a saját szakjához tartozó legfontosabb információkat, tárgyakhoz kapcsolódó tanácsokat, tippeket hallhatja első kézből a már rutinos felsőbb évesektől, valamint az adott képzés oktatóitól, mentoraitól.

A Gólyahét résztvevőinek csoportképe a Győr Városi Egyetemi Csarnokban. Fotó: Adorján András/SZE

A Gólyahét legfontosabb célja, hogy a Gólyatalihoz hasonlóan az újonnan érkezőket integrálja az egyetemi közösségbe, miközben megismerik az intézményi hagyományokat és belekóstolnak a hallgatói életbe. Mindezt csapatokra bontva, játékos formában, egymással vetélkedve – esténként bulikkal levezetve a napok fáradalmait.

„A Gólyahetet minden évben a kollégiumi beköltözés követi, idén azonban ez a tanévkezdéssel együtt egy héttel későbbre tolódik, ugyanis a győri maratoni kajak-kenu-világbajnokságra érkező sportolóknak a Széchenyi István Egyetem fog szállást biztosítani” – tájékoztatott Sándor Brigitta Linda táborvezető. Mint mondta, lehetőségük nyílt arra, hogy növeljék a tábor létszámát, így idén – hatalmas túljelentkezés mellett – közel ezer gólya vehet részt az eseményen.

Az esemény megnyitóján a főszervezői csapat is bemutatkozott a gólyáknak. Fotó: Adorján András/SZE

„A háttérben sokat dolgoztunk azon az egyetemmel karöltve, hogy a gólyák számára felejthetetlen élményt biztosítsunk. Az a célunk, hogy a rendezvényen pozitív környezetben és biztonságban érezzék magukat” – húzta alá.

A nemzetközi hallgatókra idén is kiemelt figyelmet fordít az intézmény. Mint azt Vályi Nagy Dávidtól, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnökétől megtudtuk, a külföldi fiatalok ismét külön csapatot alkotnak és – az integrációt elősegítve – a szakmai előadásokon kívül valamennyi programban együtt vesznek részt magyar társaikkal. „Számukra idén is saját orientációs napot szerveztünk, s a beiratkozástól a bankszámlanyitásig mindenben segítséget nyújtunk. Újdonság, hogy idén első alkalommal kisvonatos városnézésre is lehetőségük nyílik, amelyen a mentoraik angol nyelven mutatják be nekik Győrt – fogalmazott. – Számos partnerrel működünk együtt, amelyek közül sokan kitelepüléssel és aktivitásokkal is hozzájárulnak a rendezvény színesebbé tételéhez. Külön ki kell emelnem az egyetem vezetésének a támogatását, ami nélkül nem jöhetett volna létre a Gólyahét.”