Sztárok jönnek a csornai búcsúba, nézzék meg, kivel mulathatnak hétvégén

Csornai búcsú lesz a hétvégén. A Toldi utcai szánkózó dombnál koncertek várják a mulatni vágyókat szombaton és vasárnap, egy egész sor sztárfellépő mulattatja majd a közönséget.

A Döndi Duó is érkezik Csornára.

Szombaton, az Emlékek éjszakáján fellép az Ámokfutók, DJ Dominique, Peat.JR, DJ Szatmári, Naksi, a Danceland DJ Team.

Másnap, vasárnap este a Döndi Duó & Roli Papen Music szórakoztatja a vendégeket.