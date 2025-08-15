Sztárfellépők a csornai búcsúban
3 órája
Sztárok jönnek a csornai búcsúba, nézzék meg, kivel mulathatnak hétvégén
Sztárok érkeznek a csornai búcsúba a hétvégén, Emlékek éjszakája is lesz. Augusztus 16-án és augusztus 17-én lépnek fel a Toldi utcában, a szánkózó dombnál.
Csornai búcsú lesz a hétvégén. A Toldi utcai szánkózó dombnál koncertek várják a mulatni vágyókat szombaton és vasárnap, egy egész sor sztárfellépő mulattatja majd a közönséget.
Szombaton, az Emlékek éjszakáján fellép az Ámokfutók, DJ Dominique, Peat.JR, DJ Szatmári, Naksi, a Danceland DJ Team.
Másnap, vasárnap este a Döndi Duó & Roli Papen Music szórakoztatja a vendégeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre