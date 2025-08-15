augusztus 15., péntek

Sztárfellépők a csornai búcsúban

3 órája

Sztárok jönnek a csornai búcsúba, nézzék meg, kivel mulathatnak hétvégén

Sztárok érkeznek a csornai búcsúba a hétvégén, Emlékek éjszakája is lesz. Augusztus 16-án és augusztus 17-én lépnek fel a Toldi utcában, a szánkózó dombnál.

Csornai búcsú lesz a hétvégén. A Toldi utcai szánkózó dombnál koncertek várják a mulatni vágyókat szombaton és vasárnap, egy egész sor sztárfellépő mulattatja majd a közönséget. 

A Döndi Duó is érkezik Csornára.

Szombaton, az Emlékek éjszakáján fellép az Ámokfutók, DJ Dominique, Peat.JR, DJ Szatmári, Naksi, a Danceland DJ Team.

Másnap, vasárnap este a Döndi Duó & Roli Papen Music szórakoztatja a vendégeket.

 

