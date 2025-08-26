augusztus 26., kedd

A cigányság helyzete a cigányvajda szemén keresztül - Lakatos Gyula volt podcastunk vendége

Címkék#kisalfold.hu podcast#Lakatos Gyula#vajda#cigányság

Fotó: Csapó Balázs

A Kisalföld podcast vendége Lakatos Gyula (Berci), győri cigányvajda volt, aki a cigányság múltjáról,  helyzetéről, a problémáiról, tapasztalatairól beszélt. Gondolatait "Az igazság nevében " című könyvében is megírta. 

Hallgassa meg adásunk: 

 

