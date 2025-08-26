kisalfold.hu podcast
A cigányság helyzete a cigányvajda szemén keresztül - Lakatos Gyula volt podcastunk vendége
Fotó: Csapó Balázs
A Kisalföld podcast vendége Lakatos Gyula (Berci), győri cigányvajda volt, aki a cigányság múltjáról, helyzetéről, a problémáiról, tapasztalatairól beszélt. Gondolatait "Az igazság nevében " című könyvében is megírta.
