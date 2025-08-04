augusztus 15., péntek

4 órája

Születésnapi kavalkád a Soproni Parkerdő szívében, 4 éves az Erdő Háza

Címkék#gyerekekkel#születésnap#ünnep

A természet szerelmeseinek igazi kincse a Soproni Parkerdőben található Erdő Háza, amely nyitása óta több mint 130 ezer látogatót fogadott. Az Ökoturisztikai Látogatóközpont és vadaspark nemcsak a hazai erdők élővilágát mutatja be különleges módon, hanem élményekkel teli programokat is kínál egész évben. Most pedig különleges alkalomra hívják a természetbarátokat: az Erdő Háza 4. születésnapját ünneplik.

Kisalföld.hu

A Muck közelében található látogatóközpont egyedülálló vadasparki fahíd sétányával, interaktív kiállítótermeivel és színes erdőpedagógiai programjaival vált a családok és kirándulók kedvencévé. Az év során 20-25 családi rendezvény gazdagítja a kínálatot, és minden esztendőben külön figyelmet szentelnek a megnyitó évfordulójának.

Fotó: Kisalföld archív

Idén augusztus 16-án, szombaton színes programkavalkád várja a látogatókat. A délelőtti órákban a vadasparki látványetetés mellett arcfestés, lufihajtogatás és kézműves foglalkozások szórakoztatják a kisebbeket. Egész nap ugrálóvár, ismeretterjesztő tanösvény és játékok gondoskodnak a jó hangulatról. A születésnap alkalmából kedvezményes belépőkkel és egyes attrakciókra szóló kedvező programjegyekkel készülnek. Az első 50 gyermek a belépő mellé külön ajándékot is kap.

Az Erdő Háza szeretettel vár mindenkit, aki szeretné együtt ünnepelni ezt a különleges évfordulót. Egy olyan napot, ahol a természet közelsége, a játék és a tudás öröme találkozik.

