106. születésnapján köszöntötték Erzsi nénit - fotók
Erzsi néni 106 évesen is megállíthatatlan. Születésnapján családja és barátai köszöntötték a dédnagymamát.
Családja körében ünnepelte 106. születésnapját Nagy Ferencné Erzsi néni Győrszentivánon. A hosszú élet a családban van, nagyapja és édesapja 94 évet élt édesanyja pedig 91 évesen hunyt el. Két lánytestvére is életben van, egyikük 91, a másikuk 97 éves, így a három nővér együtt 294 éves.
106 évesen is aktív
– Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fogok élni – mondja az ünnepelt. – Reggelente 7-kor kelek és megreggelizem, aztán leülök a televízió elé a fotelbe, ahol gyakran elbólintok. 11 óra körül megébredek és megebédelek, délután szeretek kiülni a napra.
Emellett minden nap besegít Udvardi Győzőnek a Fekete Paripa presszóban.
– Édesanyám és Erzsi néni jó barátságban voltak én pedig tőle tanultam meg, hogyan kell kinyújtani a rétestésztát. Erzsi néni minden nap jön és kéri had csinálhasson valamit. Van neki egy széke abba ül le és hámozza az almát és a körtét, magozza a szilvát vagy épp az 50 kiló cseresznyét. De dolgozik, kapál a kiskertben is.
Legalább még két év
Nagy Ferencné 1919-ben született Győrszentivánon. Egy öt gyerekes családban nőtt fel és nyugdíjig gyári dolgozó volt.
Kora ellenére Erzsi néni szellemileg nagyon is fitt bár mint mondja néha elfelejt dolgokat, általános iskolai osztálytársai nevét, vagy negyven-ötven évvel ezelőtti eseményeket azonban gond nélkül felidéz. Két hetente vasárnap pedig a templomba is eljár. Azt viszont sajnálja, hogy a látása romlása miatt már nem tudja befűzni a tűt a cérnába, így ha leszakad egy gomb mást kell megkérnie, hogy varja fel.
106. születésnapján köszöntötték Erzsi nénitFotók: Molcsányi Máté
– Azt szeretném, hogy az unokáim egészségben nőjenek fel –feleli Erzsi néni, mikor azt kérdezzük tőle, hogyha bármit kívánhatna a születésnapján mi lenne az. A rengeteg virág ölelés és puszi között pedig Erzsi néni hol nevet, hol meghatottan szorítja magához családtagjait és barátait.
Azt mondja még két évet biztosan szeretne élni, mert addig van befizetve az egyházi hozzájárulás.
De a rokonok és ismerősök azt is elárulják, hogy már a 112 éves korról is volt szól.
A győri önkormányzat részéről dr. Tóth Péter kabinetvezető köszöntötte az ünnepeltet.
Erzsi nénit tavaly az egész település köszöntötte. A Győrszentiván SE – Üstökös FC Bácsa mérkőzésen ugyanis az övé volt a kezdőrúgás. Erzsi néni már gyakorlott léptekkel ment fel a pályára, ugyanis 103 évesen is ő indította az egyik meccset, ráadásul a futball gyerekkorának egyik kedvelt sportja. Sőt még négy kiló pogácsát is sütött családjával a szurkolóknak.