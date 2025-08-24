106. születésnapján köszöntötték Erzsi nénit - fotók

Családja körében ünnepelte 106. születésnapját Nagy Ferencné Erzsi néni Győrszentivánon. A hosszú élet a családban van, nagyapja és édesapja 94 évet élt édesanyja pedig 91 évesen hunyt el. Két lánytestvére is életben van, egyikük 91, a másikuk 97 éves, így a három nővér együtt 294 éves.

Erzsi nénit családja köszöntötte 106. születésnapján.

Fotó: Molcsányi Máté

106 évesen is aktív

– Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fogok élni – mondja az ünnepelt. – Reggelente 7-kor kelek és megreggelizem, aztán leülök a televízió elé a fotelbe, ahol gyakran elbólintok. 11 óra körül megébredek és megebédelek, délután szeretek kiülni a napra.

Emellett minden nap besegít Udvardi Győzőnek a Fekete Paripa presszóban.

– Édesanyám és Erzsi néni jó barátságban voltak én pedig tőle tanultam meg, hogyan kell kinyújtani a rétestésztát. Erzsi néni minden nap jön és kéri had csinálhasson valamit. Van neki egy széke abba ül le és hámozza az almát és a körtét, magozza a szilvát vagy épp az 50 kiló cseresznyét. De dolgozik, kapál a kiskertben is.

Erzsi néni (középen) fiával és testvérével. Az egész család és a barátok is összegyűltek, hogy ünnepeljenek.

Fotó: Molcsányi Máté

Legalább még két év

Nagy Ferencné 1919-ben született Győrszentivánon. Egy öt gyerekes családban nőtt fel és nyugdíjig gyári dolgozó volt.

Kora ellenére Erzsi néni szellemileg nagyon is fitt bár mint mondja néha elfelejt dolgokat, általános iskolai osztálytársai nevét, vagy negyven-ötven évvel ezelőtti eseményeket azonban gond nélkül felidéz. Két hetente vasárnap pedig a templomba is eljár. Azt viszont sajnálja, hogy a látása romlása miatt már nem tudja befűzni a tűt a cérnába, így ha leszakad egy gomb mást kell megkérnie, hogy varja fel.