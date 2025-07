Záporfényes, tüzesen izzó naplemente Lipóton - Olvasónk szemet gyönyörködtető fotókat készített

"Záporfényes, tüzesen izzó naplemente kísérte a zivatarok elvonulását a hét utolsó napján a Szigetköz térségében, Lipót településen is" –írja a hédervári természetfotós, Deák István portálunknak.

Ahogy levelében fogalmazott: mint ahogy azt az előrejelzések is jelezték a hét utolsó napján (vasárnap) a késő délutáni órákban, kora este az ÉNY-i országrészben záporok, zivatarok pattantak ki, amelyek a naplemente idejére sem szűntek meg teljesen, ennek hatására hatására viszont látványos és egyben szemét kápráztató naplementében lehetett része a szigetközi lakosoknak, amelyet most fotókon keresztül be is bizonyítok.

Ilyen látványban nem mindennap lehet részünk –fogalmazott portálunknak.

Nézd meg Deák István fantasztikus fotóit: