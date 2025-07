Világhírű fuvolista - fotók

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskolában lépett fel Ittzés Gergely fuvolaművész. A nemzetközileg is elismert zenész, aki nem mellesleg Győrben látta meg a napvilágot, a világ számos országában megfordult már előadóként és zenei mesterkurzusokat adó oktatóként is. Hétfő este a Győri Fuvolakurzus nyitóhangversenyén hallhatta a közönség a nagyszerű művészt, aki Szabó Dóra fuvolaművésszel és Ittzés Péter zongoristával közösen lépet fel. Az előadás során felcsendültek Bach, Debussy, Tansman és Shocker művei, valamint Ittzés Gergely saját zenéi is.

