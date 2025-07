Drámai égbolt, tornyosuló felhők – Térségünk „viharvadászai” megmutatták fantasztikus fotóikat

Drámai fordulat: előbb tikkasztó hőség, aztán felhőszakadás. Hét elején még tombol a nyár, de ami utána jön, arra senki sem számít. Mint ahogy portálunkon megírtuk: mi már tudjuk, mikor jön az újabb veszedelmes hidegfront. A hét elején is volt vihar és csapadék Győr-Moson-Sopronban, hétfőn például durva vihar söpört végig a határ közelében.

Vihar, felhőszakadások, lehűlés, óriási szél - Térségünk „viharvadászai” megmutatták fantasztikus fotóikat.

Forrás: Takács Eszter

Megérkezik a hidegfront – és vele a lehűlés, viharok, felhőszakadások

Ahogy arról portálunkon beszámoltunk: szerdától északnyugat felől érkezik egy markáns hidegfront, amely nemcsak friss levegőt, hanem intenzív csapadékot is magával hoz. A hőmérséklet hirtelen visszaesik: a korábbi kánikulát 22–27 fokos maximumok váltják fel, sőt egyes helyeken még ennél is hűvösebb lehet a tartósan borult, esős idő miatt. A legnagyobb meglepetést azonban a felhőszakadás-szerű esőzések tartogatják. Az időjárás előrejelzések szerint többfelé alakulhatnak ki heves zivatarok, amelyek rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot zúdíthatnak le. A csapadékkal együtt viharos széllökések, jégeső, villámlás is előfordulhat. Ez a típusú időjárás már hatalmas gondokat is okozhat – csak úgy, mint múlt héten.

"Ismét hidegfront érkezik. Küldd el a legjobb viharban készült fotódat!"- írtuk portálunk facebook oldalán olvasóinknak. Olvasóink pedig számtalan látványos fotót osztottak meg velünk.

Felhőszakadások, lehűlés, óriási szél, tomboló vihar, mutatjuk a legjobb felvételeket: