Fergeteges városnap lesz Téten, a sztárfellépők mellett egy 95 éves bácsi végzi a kezdőrúgást - fotó

Cél mindig emelni a szintet

Mint máshol a falunapokon, úgy Téten a városnapon is lesznek árusok, finom ételeket, street foodok, italokat, de kézműves csecsebecséket is be lehet majd szerezni. Délelőtt jóga foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők a sportpályán, aki szeretne kisvonatra pattanhat, a bátrabbak kipróbálhatják majd a környékben a jeep túrát. Kitelepülnek a rendőrök, helyi tűzoltók, a honvédség területi egysége és még sok már egyesület, mint a győri GYAC evezős szakosztálya, vagy a Szurkolók az Állatokért. A rendezvényt, számos helyi vállalkozó és cég támogatja.