Tesco: a gyerekek jövője most a tét, 22 helyszínen lehet szavazni Győr-Moson-Sopronban

A Tesco „Start a jövőért” pályázati programjának második fordulójában a vállalat összesen több mint 56 millió forinttal támogat 164 közösségi kedvezményezést, melyek többsége a 25 év alattiak életkörülményeinek javítására és testi-lelki fejlesztésére fókuszál. Ezek közé tartozik 7 Győr-Moson-Sopron vármegyei projekt is. Július 14. és augusztus 10. között az áruházlánc vásárlói a kasszáknál kapott zsetonokkal határozhatnak a finanszírozás elosztásáról. Minden körzetben a legtöbb zsetont begyűjtő pályázat 500 ezer, a második legtöbb voksot kapó 300 ezer, míg a harmadik helyezett 150 ezer forint támogatásban részesül. Összesen öt különdíjas szervezet pedig egyenként további 500 ezer forintot fordíthat pályázata megvalósítására –írja közleményében a Tesco .

Forrás: Tesco

Idén tavasszal lehetett pályázni a Tesco „Start a jövőért” elnevezésű programjának második fordulójában elsősorban a gyermekekre, serdülőkre és fiatalokra pozitív hatást gyakorló helyi projektek anyagi támogatásáért. A közösségi kezdeményezés célja, hogy forrást biztosítson szerte az országban olyan intézmények, illetve szervezetek számára, amelyek főként a közvetlen környezetükben élő 25 év alattiak életkörülményeit szeretnék javítani, ugyanakkor nem zárja ki a helyi lakosok számára fontos egyéb kezdeményezéseket sem.

„A Start a jövőért második fordulójában közel 300 pályázat érkezett be. Ezek közül a szakmai zsűri 164-et juttatott tovább a szavazási szakaszba, amelyek összesen több mint 56 millió forint támogatást kapnak a Tescótól. A továbbjutó projektek több mint 30 %-a oktatással és készségfejlesztéssel foglalkozik, 26 %-uk közösségi tevékenységekkel, illetve kapcsolatok építésével, míg 20 %-uk a testi és lelki egészség fejlesztésében segíti a gyermekeket, illetve a vegyes korcsoportú érintetteket. A vásárlók voksaiért vetélkedő kezdeményezések több mint 70 %-a kimondottan a 25 évnél fiatalabbakat célozza, ami külön öröm számunkra, hiszen tavaly megújult pályázati programunk kifejezetten őket állítja a középpontba. A pályázatok tematikája rendkívül vegyes, ami jól mutatja a kreatív lehetőségek változatos tárházát, és több esetben a projektek kommunikációja is alaposan kidolgozott. Büszke vagyok rá, hogy ezúttal öt különdíjast is hirdethetünk, akik kezdeményezésükkel olyan, a Tesco számára is fontos értékeket tűztek zászlajukra, mint a sokszínűség, az esélyegyenlőség, a befogadás vagy a közösségi összetartás. Őket egyenként 500 ezer forint plusz támogatással jutalmazzuk, és bízunk benne, hogy tevékenységük másokat is inspirál majd” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetője.