Jön a következő Tacsi Tali: ekkor lepik el Győrt a tündéri padlócirkálók

Ha szeptember, akkor Győrben Tacsi Tali. A főszervezőt, már nem kell bemutatni a kutyás közösségnek, ugyanis Varga Zsófi és lelkes segítői immár negyedik éve szervezik a közösségépítő és jótékonysági találkozót.

Tavaly is sokan kilátogattak a 3. Tacsi Talira Győrben. Fotó: Kisalföld-archív

Újdonságok az idei Tacsi Talin

Szeptember 7-én vasárnap ismét ellepik az apró termetű tacskók az Aranypart II-t. A részvevőket a megszokott kiállítókkal és programokkal várják: lesznek érdekes szakmai beszélgetések és az állatorvostól is tanácsot kérhetnek a gazdik. Idén díjat kap a legidősebb és a leghosszabb tacskó, de lesz jutalomfalat kereső játék is, valamint a legnagyobb attrakció a felvonulás a közeli töltésen. Mindezek előtt a kiskutyákat a magasba is emelik a gazdik, akik előszeretettel öltöztetik kedvenceiket mutatós, divatos vagy épp mókás jelmezekbe.

Varga Zsófi, a győri Tacsi Tali főszervezője. Fotó: Molcsányi Máté

Varga Zsófia a Kisalföld podcast műsorában elárulta azt is, ki lesz idén a sztárvendég, aki nagy várakozással készül a programra, hiszen ő maga is tacskótulajdonos. A belépés ugyan becsületkasszás, de a bevétel jótékony célra megy. Ezúttal egy tacskó fajtamentő egyesületet támogatnak, akik nagy hangsúlyt fektetnek a lebénult négylábúakra is.