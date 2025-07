Strandok Éjszakája - Összegyűjtöttük a régióból résztvevő fürdőket

A Strandok Éjszakája nevet viselő rendezvénysorozatot még 2010 nyarán indította útjára a Magyar Fürdőszövetség. A céljuk az volt, hogy megismertessék és megszerettessék a hazai fürdőkultúrát a magyar és a külföldi fürdőzőkkel. Ezen felül szerették volna azt is megmutatni, hogy a strandok, termálok a társasági élet színhelyei is lehetnek az ilyen rendezvények kapcsán.

A Diadém Csornai Termálfürdő is csatlakozott idén a Strandok Éjszakája országos programsorozathoz. Fotó: FB

A 16. Strandok Éjszakája alkalmából a termálfürdők, gyógyfürdők, strandok és aquaparkok meghosszabbított nyitvatartással, egyes esetekben kedvezményekkel, továbbá különleges programokkal várják a vendégeket július 26-án, szombaton. Lesznek élő koncertek, gyerekfoglalkozások, szaunaszeánszok és csúszdaversenyek is. De már önmagában a sötétedés utáni strandolás, az éjszakai fürdőzés is nagy élményt fog jelenteni.

A Magyar Fürdőszövetség összegyűjtötte a programsorozatban résztvevő fürdők listáját, illetve azt is, hogy milyen programokkal, esetleg kedvezményekkel készülnek az egyes fürdőhelyek. Ezekből válogattuk ki a térségben érintett helyszíneket.

Strandok Éjszakája 2025: a fürdők listája a régióból

Különböző zenés programok, játékok, sztárvendégek és kedvezmények várhatók az idei Strandok Éjszakáján. Fotó: Toth Attila Hungary

A Strandok Éjszakájához csatlakozik még egy nappal korábban a Mosonmagyaróváron található Flexum Thermal & Spa. Pénteken programokkal készülnek: kapunyitás este 8 órakor. Dj Roland P mellett 9 órától a PureBeat, 11 órától Mihályfi Luca szórakoztatja a kilátogatókat. A silver medencénél idén is vár egy felejthetetlen buli Dj Conatyval, a koktélokat pedig Lajsz András Guinness-rekorder mixer, a Mixer Világbajnokság bronzérmese keveri.