Mi tudjuk, ki végzett az ország legidősebb pék-cukrászaként

Dr. Szabó Antalról, Tóni bácsiról, a Baráti Hagyományőrző Egyesület elnökéről többször írtunk már. Csapatával rendszeresen részt vesz főzőversenyeken, de ott van akkor is, ha a gyerekeknek kell valami finomat sütni-főzni, no és persze, előbb még megmentették a Régi Oskolát, hogy legyen hol összejönni. Nem átallottak csodás kemencét építeni az udvarára, amiben azóta rendszeresen készítenek finomságokat, sütnek kenyeret, mint most teszik majd augusztus 20-ra is. Úgy érezte, hiányzik neki a pék-cukrász végzettség.

Dr. Szabó Antal, az ország legidősebb pék-cukrász tanulója volt.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Csapó Balázs

– Dr. Szabó Antal Mosonmagyaróváron, az agrártudományi egyetemen diplomázott, majd Keszthelyen az agrártudományi egyetemen érdemelte ki mezőgazdaságtudományok doktora címet. Munkája során is találmányokkal, ötletekkel, cégek vezetésével, menedzselésével sokszor adta tanújelét az új dolgok iránti olthatatlan fogékonyságának. 1994-től egy cikluson keresztül együtt dolgoztunk a győrújbaráti önkormányzati testületben. Tudtuk róla, hogy szeret főzni, ám mégis meglepett bennünket, mikor bejelentette, hogy képzett szakács akar lenni, és ez 30 évvel ezelőtt meg is történt – emlékezett vissza a falu krónikása, Németh Endre a régi időkre.

Tóni bácsinak eddig is temérdek elismerése, kupája, díja volt gasztronómiai versenyekről.

Fotó: Csapó Balázs

Miért akar valaki pék-cukrász lenni?

Csaknem egy évvel ezelőtt Tóni bácsi 76 évesen ismét iskolapadba ült, ő lett az ország legidősebb pékinasa és cukrász tanulója és a nyáron már a kezébe is vehette a sikeres pék-cukrász bizonyítványát.

– Nem bolondultam meg, csak tele vagyok energiával és az új dolgok iránti kíváncsisággal. Egész életemet átszőtte a gasztronómia. Tizenegy éves koromtól sürögtem a nagyanyám és az édesanyám körül a konyhában. Pályaválasztásom ugyan elkerülte ezt a területet, de hobbi szinten életformává vált.