Dobostorta lehet az Ország Tortája idén - szavazás

A versenyre a magyar cukrászat hagyományain alapuló, főként magyar alapanyagokra épülő tortákat vár az Ipartestület - osztotta meg a részleteket a cukraszat.net. Íme az Ország Tortája döntősei. A tavalyi győztesről ITT>> írtunk.

Hat torta az Ország Tortája döntőjében. Szerinted melyik nyer? Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

Az Ország Tortája: 140 éves a dobostorta

A 2025. évi versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg, mert a hungarikum idén ünnepli megjelenésének 140. évfordulóját. Dobos C. József a tortáját 1884-ben alkotta meg, de első alkalommal 1885-ben a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek.

A versenyzőknek a nevezett tortájukban a dobostorta jellegét adó alapanyagait fel kellett használniuk, de szabadon választott mennyiségben és rétegrendben:

tojás,

cukor/karamellizált cukor,

vaj,

étcsokoládé,

Bourbon vaníliás cukor és/vagy vanília rúd.

Az alábbi alapanyagkosarakból legalább kettő csoportból egy-egy alapanyagot is fel kellett használni a nevezett tortáknál: (a dobostorta alapanyagai mellett)

a Kárpát-medencében őshonos fűszerek (pl. kakukkfű, levendula, menta, zsálya, izsóp, lestyán, csombor)

hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból készült borok (pl. barackpálinka, szilvapálinka, almapálinka, meggypálinka, pl: kéknyelű, furmint, hárslevelű, kadarka)

őshonos magyar gyümölcsök (pl. berkenye, kajszibarack, meggy, birs, őszibarack, alma, körte, cseresznye, szilva)

Rendkívül izgalmas kreációkkal neveztek a versenyzők idén is az ország minden területéről, a versenyre 34 torta nevezése érkezett.

Az őshonos magyar gyümölcsök szinte teljes választékát használták a versenyzők a birstől a somon át a homoktövisig, de elmondható, hogy a sláger a meggy és a kajszibarack volt. A fűszerekkel is bátran bántak a nevező cukrászok, legkedveltebbnek a zsálya és a kakukkfű bizonyult a tortákban. Aszú, furmint, kéknyelű, hárslevelű is előfordult, de a kadarka ihlette meg leginkább a versenyzőket a magyar borok közül és természetesen a gyümölcspálinkák is több tortában megjelentek ízesítésként.

Az idei döntős torták a következők, melyekre te is szavazhatsz: