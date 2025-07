Felrobbantották a győri olajgyár kéményét - Múltidéző

A sziréna 3 perccel a robbanás előtt szólalt meg, így az olajgyár kéménye 11 órakor dőlt össze. Az építmény 50 méter magas volt, 30 kilogramm robbanóanyag helyett elég volt 17 kilogramm. A helyszínen sokan voltak kíváncsiak a robbanásra, körülbelül 200-300-an is figyelemmel kísérték.

2016. 07. 21-én 11:00 órakor ledőlt az olajgyár kéménye Győrben.

Fotó: Mészáros Mátyás

Pacsai Imre robbantóbiztos a munka elvégzése után elmondta, rutinmunkát teljesítettek, annyi apró nehézséggel, hogy a kéményt erős, kemény téglából építették. Az engedélyben kért robbanóanyagnál (kb. 30 kg) kevesebbet használtak: 17 kilogrammot.

Miért kellett felrobbantani az olajgyár kéményét?

Győr adott otthont az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF) és sportolóinak. Ennek céljából a város még áprilisban megkezdte az előkészületeket, amelynek részeként felépítették az olimpiai falut – a felrobbantott kémény lényegében útját állta az építkezéseknek. Az olimpiai falu projektje nem kis beruházás volt: 8 hektáros területen 25 ezer négyzetméter teret építettek be. A létesítményt 2017 májusában, a műszaki átadás után bocsátották a sportolók rendelkezésére. Az építmény 2024 márciusában el is készült.

"Egy emlék"

Amikor Bodrossy Attila győri építészt a múltban arról kérdeztük, hogy nem sikerült-e funkciót találni a győri kéménynek a következő választ kaptuk: "Nem is kell neki funkció! Az a funkciója, hogy ott van. Egy emlék. Győr, akárhogy is nézzük, egy ipari város. Próbál más imázst teremteni magának, de akkor is van egy nagyon erős ipari városi múltja. Ezt a múltat teljesen eltörölni nem jó. Emlékezni kell az utókornak, hogy ebben a városrészben gyárak álltak. Lassan semmi nem fog emlékeztetni arra, hogy volt itt egy olajgyár, egy kekszgyár... Ehhez a kémény a legalkalmasabb, ami nem foglal el helyet, alig pár négyzetméter, nem zavar semmit". A téglákból rakott füstelvezető már nem szolgálhat az olajgyár mementójául.

