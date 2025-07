Ekkor rendezik a Nyitott Porta Napokat a Kisalföldön

Országszerte több mint 150 családi gazdaság, pince és manufaktúra nyitja meg kapuit augusztus 23. és október 4. között, és kalauzolja el az érdeklődőket a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába. A programsorozat Nyitott Porta Napok néven idén debütál.

A Kisalföldön áprilisban már megnyitották kapuikat a helyi porták. A nyitott porta napokat ősszel szervezik.

Nyitott porta napok ősszel

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-ben működő Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egység előkészítő fórumokat tart az érintett térségekben, hogy minél szélesebb szakmai összefogással, minél sikeresebb rendezvényeket szervezzen.

A Nyitott Porta Napok rendezvénysorozat harmadik állomását 2025. szeptember 27-én a Kisalföldön szervezi meg a Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egység (VTE).

A sikeres lebonyolítás érdekében hétfőn Abdán előkészítő szakmai fórumot szervez a VTE együttműködésben a Pannónia Kincse LEADER Egyesülettel, az Irány a Rábaközzel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. A fórum egyben lehetőséget teremt a porták és a térségi turisztikai szereplők (mint például szálláshely szolgáltatók, túravezetők) közötti együttműködésre és kapcsolatépítésre is. A fórumon az előadók bemutatják a Nyitott Porta Napok célkitűzéseit és működését, miközben inspiráló jógyakorlatokon keresztül mutatják meg, hogyan válhat egy-egy porta valódi élményponttá. Gyakorlati tanácsokat adnak a vendégfogadás, az étel- és italkínálat kialakítása, valamint a hatékony kommunikáció terén. A résztvevők átbeszélik, hogyan épül fel egy nap a gyakorlatban, és mire érdemes előre felkészülni annak érdekében, hogy a porták is sikeresen zárják a napot, és a látogatók is emlékezetes élménnyel távozzanak.

A Kisalföld lakói korábban már örülhettek nyitott porták rendezvénynek. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Pannónia Kincse Leader Egyesület februárban hívta életre a Nyitott Porta Hálózatot és a frissen szerveződött közösség pedig áprilisban be is mutatkozott.