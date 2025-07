Kacifántosok és ép gyerekek együtt - Felejthetetlen élményeket szereznek a táborban - fotók, videó

A különleges nyári tábort -melyen ép és fogyatékossággal élő gyerekek közösen vakációznak - először 2016 nyarán szervezték meg. Ez volt az Egy a Világunk Alapítvány első "nagyszabású" rendezvénye. Mára már hagyománnyá vált, a kacifántos gyerekek és szüleik életében hatalmas kikapcsolódás ez az egy hét.

Kreatív kézműves és mozgásos feladatok a kacifántosok nyári táborában. Fotó: Molcsányi Máté

Pom Pom meséin keresztül tanulnak és fejlődnek

Pulai Nikoletta táborvezető elmondta, hogy idén 14 kacifántos gyermeket tudtak vállalni, a legidősebb közülük 25 éves míg a legfiatalabb 10. A csapat nagy része régi táborozó, de vannak új tagok mindkét részről. - Már tavaly elhatároztuk, hogy az idei tábor tematikája a Pom Pom mese lesz. Jó ötlet volt régi magyar televíziós rajzfilmsorozathoz visszanyúlni, mert sokan nem is ismerik. Készítettünk egy fát, melynek az ágára ültettük a Pom Pom figuránkat és egész héten a meséhez köthető játékokat játszunk. Minden nap legalább két történetet mesélünk a gyerekeknek - fejtette ki. Csütörtökön délelőtt diafilmet is vetítettek a híres radírpókról. A hét során nem csak a kreatív kézműves foglalkozások, de a mozgás és tornafeladatok is tematikusak, amelyeket Fejes Tímea gyógypedagógus végez velük. A minap például Csiga-zsiga segítségével lassú gurító mozdulatokkal lazították el a gyerekek izmait, ízületeit.

Mindenkinek jár egy felejthetetlen nyári tábor

A győrzámolyi sportcsarnok mellett külső helyszínen is programoztak a résztvevők. A Duna partján a közkedvelt mese figuráit kell megkeresni, majd hajóra szálltak a gyerekek. Nem kis kihívás a kerekes székeket vízre állítani, de a Szigetközi Élményhajózás csapata két turnusban megoldotta, hogy a fiataloknak felejthetetlen élmény legyen. Előkerültek még a nagy melegben a vízibombák is, melyeket célba kellett juttatni.

Tekintse meg a rendezvényről készült fotókat galériánkban: