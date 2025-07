A férfiak nehezebben kérnek segítséget? - Tévhitek a mentális egészséggel kapcsolatban

A június számos más téma mellett a férfi mentális egészség hónapja is volt. Sajnos ez ritkán kap figyelmet. Kicsit úgy kezeljük, mint az urak a saját lelki gondjaikat, ha valaki nem hozza konkrétan szóba, akkor úgy teszünk, mintha nem létezne.

A férfi mentális egészség kérdéséről beszélgettünk dr. Somogyi Angélával és Hujber Anna Lilivel.

Fotó: Krizsán Csaba

Férfi mentális egészség sajátosságai

– Azt tapasztalom a hozzám forduló férfiaknál, hogy ők nehezebben kérnek segítséget– mondta el Hujber Anna Lili klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, aki a Széchenyi István Egyetem mentálhigiénés ellátásának pszichológusa. – A megélt nehézségekben nincs jelentős különbség a két nem között. A férfiak is ugyanúgy küzdenek szorongással, depresszióval, gyermekkori feldolgozatlan traumákkal, mint a nők, a különbség inkább abban mutatkozik meg, hogy náluk nagyobb szenvedésnyomás kell ahhoz, hogy segítséget kérjenek.

Kitartanak a terápia mellett

Dr. Somogyi Angéla a győri egyetem Egészség-és Sporttudományi Karának dékánja, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus hivatásosok számára is nyújt segítséget.

– Az ilyen munkakörben dolgozó férfiak különösen kitettek a traumatikus eseményeknek, mégis az tapasztalat, hogy sok esetben csak felső vezetői nyomásra hajlandóak felkeresni szakembert.

A pozitívum azonban az, hogy ritka a lemorzsolódás. Tehát, ha nehezen is szánják rá magukat az urak arra, hogy segítséget kérjenek, kitartanak döntésük mellett és nem jellemző, hogy kimaradnának a terápiás alkalmakból.

A nők hamarabb lépnek

– A nők részéről, talán társadalmilag is elfogadottabb, hogy sebezhetőnek lássák őket, így ők sokkal hamarabb keresnek fel szakembert, sőt, sokan már önismereti céllal vagy prevenciós jelleggel is foglalnak időpontot pszichológushoz. A férfiaknál gyakoribb, hogy akkor kérnek segítséget, amikor már valamilyen klinikai mértékű zavar is kiderül. Az ilyen urak általában nagyon izoláltak is, így nincs szociális kapcsolódás, ami védőhálóként szolgálhatna.

Szégyen helyett erény

A szakemberek elmondták, sajnos még most is sokakban az a téves hiedelem él, hogy egy férfi „nem sír és nem nyavalyog”, „nem kérhet segítséget, mert a lelki problémáit egyedül kell megoldania”. Így előfordul, hogy inkább olyan inadekvát megküzdési módokkal élnek, mint például a szerhasználat, vagy egyéb viselkedési függőségek.

Még egyikünk se találkozott olyan esettel, ahol egy nő a sérülékenység megmutatása miatt kevésbé tartotta volna férfiasnak a párját, gyermekét vagy barátját. Sőt, éppen ellenkező a helyzet, ilyenkor könnyebb empatikusan viszonyulni és kapcsolódni a partnerhez.

– Lassú, de érzékelhető a változás. Az egyetemi ellátás keretében évente közel százan jelentkeznek hozzánk segítségért. Sokan közülük most a nyári szünetben más városokból utazva is eljönnek Győrbe, hogy ha kicsit ritkábban is, de megtartsuk a terápiás alkalmakat.