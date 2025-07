Margaret Island - Így búcsúzott közönségétől a népszerű magyar zenekar

Ahogy arról korábban portálunkon is beszámoltunk: tizenegy év, öt lemez és több száz koncert után oszlik fel a zenekar. A szomorú hírt korábban már bejelentették a zenekar tagjai: Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint. A Margaret Island utolsó fellépésük előtt Jászberényben is színpadra álltak nemrég, ahol meghatóan búcsúztak a közönségétől –írja a szoljon.hu.

Margaret Island: a zenekar október 2-án tartja utolsó koncertjét a Budapest Parkban.

Fotó: Kerekes István / Forrás: MW Archívum

Margaret Island: Győrben is varázsoltak

Ahogy a szoljon.hu cikkében olvasható: a zenekar könnyekkel, és meghatódva köszönt el közönségétől Jászberényben is.

Mint arról portálunkon beszámoltunk: a Margaret Island tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, amit nagyszabású koncertekkel tettek emlékezetessé. A nagyzenekaros fellépések és az óriási pörgés után szerették volna újra megmutatni azt is, milyen, amikor hárman, bensőséges közegben zenélnek. A Margaret Island márciusban Győrben is koncertezett, az esemény kapcsán pedig a zenekar frontembere, Lábas Viki is adott interjút a fellépés előtt a Kisalföldnek.

Ahogy akkor Lábas Viki fogalmazott: – Nagyon gyorsan elrepült az elmúlt 10 év, és még mindig nagyon fiatalok vagyunk. Rengeteg minden belefért: játszottunk az összes hazai fesztiválon, volt szimfonikus-áthangszerelt turnénk, táncos koprodukciónk, minden klubban is játszottunk már és megismerhettük a hazai zeneipar minden mélységét és magasságát. Rendkívül tartalmas esztendők voltak, kiadtunk öt lemezt és állandóan jártuk keresztbe-kasul az országot határon belül-és kívül is.

Forrás: MW Archívum

A zenekar frontebere kérdésünkre akkor azt is elmondta, ezernyi szállal kötődnek a megyeszékhelyhez.

– Még anno a Rómerben kezdtük a pályafutásunkat Győrben, talán az első vidéki telt házas koncertjeink egyikévé is vált ez a hely, amit különösen szerettünk. Aztán jött a Bridge, játszottunk a Dunakapu téren, és a Vaskakasba is vittünk már különleges produkciót hozzátok. Szóval egyértelmű volt, hogy ezt az új hármas produkciót is elvisszük, sőt, nálatok lesz a premier, amiért külön izgulunk, hiszen emiatt már egy nappal előtte beköltözünk a városba.