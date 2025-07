Fagylalt kovászos uborkából? Mutatjuk mi lesz idén a Fagyik Éjszakáján

Már itt van a nyakunkon az idei Fagyik Éjszakája, és Felsődiósi István fagylaltkészítő mester gőzerővel készül extra különleges ízekkel. A Lufi Fagyizó tulajdonosa kikérte a vendégsereg véleményét is. A közösségi oldalon bármilyen őrült, nosztalgikus vagy akár egészen új fagyiízeket is meg lehetett adni, amit szombatra István el is készít.

Felsődiósi István győri fagylaltkészító mester, a Lufi Fagyizó tulajdonosa kiélheti kreativitását a Fagyik Éjszakáján. Fotó: Csapó Balázs

Szavazás a Lufi Fagyizóban

Több száz ízkombináció érkezett, végül az öt legtöbbet megemlítettre lehetett szavazni, amiből egy valóra válik a különleges estén:

Mézes-levendulás

Bazsalikomos-citrom

Brownie-sós karamell

Pina Colada (alkoholmentes)

Mentás-málnás limonádé

Az egyszerű és nosztalgikus ízek mellett lesznek egészen extra ötletmegvalósítások is. Fotó: Csapó Balázs

A fagyipultért vívott óriási csatában a brownie-sós karamell diadalmaskodott!

Annyi biztos, hogy ennél sokkal extrábbak és első hallásra meghökkentő variációkat is kóstolhatunk. Felsődiósi István elárulta lapunknak, hogy készül a nagy napra kovászos uborkából is fagylalt egy kis baconnel a tetején. Valamint ismét kapható lesz a pultban a nemrég debütált pisztácia pesztós lángos ízű fagylalt. Ez az étel tavaly lett a Balaton leghíresebb strandkajája. A bazsalikom, parmezán, ropogós pisztácia, lángosra kenve igazi gasztro-galaxis, ami megihlette a győri fagylaltkészítő mestert. A többi különlegességet még nem áruljuk el, érdemes lesz ellátogatni szombat éjjel a Lufi Fagyizóba.