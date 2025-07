Kutyapanzió vagy kutyaszitter - Bizalmi kérdés, kire bízzuk kedvencünket - fotók, videó

Kunert Andrea kutyatréner szerint Győrben és környékén sok jó kutyapanzió található. Jó tanács, ha úgy alakul, hogy el kell utaznunk, de nincs hova tenni a négylábút, minél előbb keressünk neki helyet. - Sok esetben találkoztunk már olyan helyzettel, hogy a gazdi előbb lefoglalta a nyaralást, mint, hogy kutyája lett volna. Ilyenkor jön a ráeszmélés, hogy a kisállatotthonok a nyári szezonra már fél évvel korábban betelnek. Sőt van olyan hely, ahol már jövő nyárra sem találunk szabad helyet. Viszont érdemes felkészülni arra is, ha csak pár napra, mondjuk egy esküvő miatt megyünk el, vagy épp betegség miatt nem tudunk otthon lenni kedvencünkkel - emelte ki Kunert Andrea.

Kunert Andrea, győri kutyatréner szerint jó ha felkészítjük négylábú társunkat, mielőtt kutyapanzióban hagyjuk. Fotó: Csapó Balázs

Időben keressünk kutyapanziót

A győri kutyatréner kölyök kutyák esetében a családias panziót ajánlja. Azonban felhívja a gazdik figyelmét, hogy az ilyen napközik vagy megőrzők 90 százaléka kutyaboxhoz vagy kennelhez szoktatott ebet fogad be. - A kiskedvencünknek is nagy stressz lehet, ha a kutyapanzióban tapasztalja meg az állat, hogy estére és napközben is néhány órára be van zárva. Ezért is javasoljuk minél több kezdő kutyatartónak, vagy lelendő gazdinak, hogy már kicsi korában ismertesse meg négylábújával a szobakennelt. A kutya szocializációja sem utolsó szempont, hiszen a legtöbb ilyen helyen van közös tér, ahol különböző típusú és fajtájú ebek együtt játszhatnak, futhatnak. A legtöbb panzióban hozzáértő szakemberek dolgoznak, így biztosan segítenek, ha kevésbé barátkozó társunkat visszük hozzájuk - fűzte hozzá Kunert Andrea, hangsúlyozva, hogy minden esetben alaposan nézzünk körbe, hol és kinél hagyjuk napokra a kedvencünket.

Kutyaszitter is megoldás lehet nyaralás alatt

A másik megoldás a kutyaszitter lehet, ami viszont a győri szakember szerint szintén bizalmi kérdés. - Sok esetben az a legkényelmesebb és komfortosabb az otthon hagyott ebnek vagy macskának, ha naponta többször eljár hozzá egy ismerős, vagy egy felbérelt kutyaszitter. Hiszen saját helyén vészelheti át a gazdi nélkül töltött napokat. Megszokott időben és módon kap eledelt, viszik le sétálni és játszanak vele. Mégis kevés olyan ember van, akinek szívesen oda adjuk a lakás kulcsunkat és engedjük be az otthonunkba, amíg nem vagyunk ott - magyarázta Kunert Andrea.