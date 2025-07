Cserpes Laura dögösebb volt, mint JLO: így bulizott Jennifer Lopez koncertjén

Cserpes Laura barátnőivel hatalmasat bulizott a Jlo koncerten. Elképesztő tapsvihar és őrjöngés fogadta a világsztárt Budapesten vasárnap este. Bár előtte sem volt kérdés, hogy Jennifer Lopez koncertje nagyot szól majd, de ez tényleg mindent felülmúlt. Elképesztő színpadkép, dögös táncosok és persze Jennifer Lopez dalai, mi más kellhet még egy elképesztő bulihoz?

Jennifer Lopez koncertje. Forrás: borsonline.hu

Jennifer Lopez budapesti koncertjén hatalmas ledfalakkal és táncosokkal töltötte meg a színpadot. A látvány egyszerre volt futurisztikus, extravagáns, és persze dögös is, mint amilyen maga, az énekesnő stílusa. Persze a rajongók imádták a látványt és a hangzásvilágot is, minden dalt üvöltve énekeltek, amitől szinte zengett az MVM Dome. Nem is csoda, hiszen a Jennifer Lopez koncertjegyek csaknem mindegyike elfogyott, a meet&greet jegyekkel az élen. Bár a rajongóknak mélyen a zsebébe kellett nyúlni egy találkozásért és fotóért a világsztárral, ezt cseppet sem bánták, köztük Köllő Babettel, aki lapunknak mesélt erről a koncert előtt.

Jennifer Lopez koncertje: Jlo vagy Cserpes Laura ruhája tündökölt jobban?

Forrás: Cserpes Laura Facebook oldala

Az énekesnő öltözéke – nem meglepő módon – nem sokat bízott a képzeletre. Ezt persze senki nem bánta, hiszen JLo 55 évesen döbbenetes formában van, sok huszonévest maga mögé utasíthat idomaival - írta a borsonline.hu.

De Cserpes Laura öltözéke is kifogástalan volt, és szintén elmondható, hogy a magyar sztár csakugyan bomba formában van.