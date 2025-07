Ezt nem érdemes kihagyni! - Vadregényes kirándulás a Hanságban

A növények és az állatok is új otthonra találtak

Nem tudni, pontosan mikor pusztultak ki az európai hódok a Hanságban, feltehetőleg valamikor a XIX. század elején. 2001–2002-ben azonban néhány párt visszatelepítettek a környékre és a hihetetlen gyors szaporodásuknak hála ma már elmondható, hogy Magyarország „leghódosabb” megyéjévé vált Győr-Moson-Sopron megye.

A hódvárak könnyen felfedezhetők a séta során, de érdemes óvatosan közelíteni és csak messziről szemlélni, mivel a

hódok ártatlan kinézetük ellenére veszélyes állatok!

Fertő-Hanság ismét megtelt élettel. Fotó: Kisalföld

Túraútvonalak és programok

Az élőhely-rekonstrukció egyénileg is látogatható, de turistacsoportokat is szívesen fogadnak a Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársai. Sőt, az év során több szervezett program közül is válogathatunk! A természetjárók egyik kedvence a Kalandos túra a Hanságban elnevezésű program, amelynek során a hajdani „vadvízország” rejtett útjain barangolhatunk és Hany Istók nyomán haladva a Hanság nehezen megközelíthető helyeinek élővilágát is

megtekinthetjük.

A mocsarak és lápok vadregényes világának és a Hanság történetének bemutatására jött létre a Hanság élővilága kiállítás Öntésmajorban. Míg a

felnőttek megismerkednek a Hanság egykori és jelenkori élővilágával és a vízrendezések hatásaival, addig a legkisebbeket interaktív természetismereti

játékok, nyomkereső és madárfotózásra is alkalmas leskunyhó várja. A gyűjtemény egyik különlegessége az éjszakai Hany bemutatása diorámasorozat

az azt kiegészítő fény- és hangelemek segítségével.