EFOTT: utcányi kitelepüléssel, számtalan programmal mutatkozott be a házigazda Széchenyi István Egyetem – sok-sok fotó

Az EFOTT az ország legnagyobb hallgatói rendezvénye, amely közel fél évszázados története során hazánk harmadik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát – és végig megtartotta felsőoktatási jellegét. Különlegessége, hogy területén évek óta megtalálható az Universum névre keresztelt különálló rész, amely felvonultatja az egyetemi, vállalati és civil kiállítókat, valamint helyszínt biztosít a sportprogramoknak és a strandnak is. Aki idén belépett ide, annak rögtön a Széchenyi István Egyetem tárult a szeme elé: az intézmény közel 50 méter hosszú, utcaszerű kitelepülést alakított ki, melynek mindkét oldalán a tevékenységét és céges partnereit bemutató standok álltak. Itt kapott helyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) és a Diákhitel Központtal közös Jövőkép színpad is, amely változatos tematikájú előadásokat kínált az érdeklődőknek.

Az egyetem ajándéktárgyakkal is készült a fesztiválra: naptejet és vászontáskát kaptak azok, akik meglátogatták a Széchenyi István Egyetem kitelepülését. Bárki megkóstolhatta az egyetem saját sajtját és sörét is. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

„Amikor leadtuk a pályázatunkat a házigazda intézmény szerepére, világos volt, hogy a HÖOK és az EFOTT más koncepcióban képzeli ezt el, mint a korábbi években. Nagyobb teret, hangsúlyosabb megjelenést szerettek volna adni a főszervezőnek, ennek következtében mi is elengedtük a fantáziánkat, és jóval markánsabb kitelepülést álmodtunk meg. Az Universumban most először egy teljes szakaszt egységesen egy egyetem és a partnerei tölthettek meg. Büszkék vagyunk arra, hogy elsőként nekünk nyílt lehetőségünk ilyen formában bemutatkozni a fesztiválon, igyekeztük is kihozni ebből a legtöbbet” – vázolta fel a hátteret Lőrincz Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója.