Kiderült, melyek hazánk elit éttermei - Győr-Moson-Sopronból 3 került a top 100-ba

A jó hír, hogy manapság a Dining Guide már nem csak a fine dining gasztronómiát követő éttermeket veszi gorcső alá, hanem az ízes, hétköznapi mégis extra élményt adó jó minőségű éttermeket is. Ilyen például a 122. helyen végzett tatabányai Vadvirág Vendéglő és Fogadó is, amelynek étlapján a hagyományos magyar ételek mellett, a generációról generációra örökölt receptek is megjelennek.

Kovacsics "Koszka" István séf a győri Révész Étterem ételeinek megálmodója és megalkotója. Fotó: Kisalföld-archív

Különdíjak és kategóriák

A hazai étteremkalauz idén külön fejezetet szentelt az alternatív étkezési formáknak, valamint felállított egy TOP50-es listát a legjobb pizzázóknak is. A 2025-ös kiadás egyik kiemelt fókuszpontja idén is a fenntarthatóság volt, mely kategóriában szintén ragsorolták és díjazták a vendéglátóhelyeket. De megtalálhatók még reggelizőhelyek, legjobb vasárnapi ebédet kínáló és rántotthúsozó, valamint családi étterem listák is. Utóbbi negyedik legjobbja a soproni Erhardt Étterem.